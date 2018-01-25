ФХР отстоял у МОК участие Беляковой в Олимпиаде-2018

Форвард женской сборной России Людмила Белякова примет участие в Олимпийских играх, сообщает официальный Твиттер ФХР. Федерация смогла отстоять хоккеистку, которая ранее не получила приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

В ближайшее время ФХР объявит окончательный состав команды на Игры.

Напомним, что приглашение от МОК не получили три хоккеистки из предварительной заявки женской национальной сборной. Это ранее дисквалифицированные Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок.