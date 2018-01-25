ФХР отстоял у МОК участие Беляковой в Олимпиаде-2018

Форвард женской сборной России Людмила Белякова примет участие в Олимпийских играх, сообщает официальный Твиттер ФХР. Федерация смогла отстоять хоккеистку, которая ранее не получила приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).
В ближайшее время ФХР объявит окончательный состав команды на Игры.
Напомним, что приглашение от МОК не получили три хоккеистки из предварительной заявки женской национальной сборной. Это ранее дисквалифицированные Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок.
hrenobl68
Тот факт, что добились отмены решения МОК, хотя бы и по одной девчонке это уже большое дело. А светят медали или нет, игра покажет. Эти игры вообще нестандартные, эмоциональный фон будет еще тот. Смесь обиды и злости могут много чего натворить.
20:46
ВасПан
А за кого ещё ФХР должна бороться, за Юскова с Шипулиным?
20:35
Джон....Сильвер
Нам там нужны те, кто реально может принести медали! Что толку с этой Беляковой! Женскому хоккею все-равно медали не светят! Не за тех боритесь!
18:33