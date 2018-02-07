ФХР - об автомобиле Маска: "Красная машина — это космос"

ФХР в Твиттере опубликовала фотографию автомобиля Tesla Roadster, который 6 февраля был запущен в открытый космос. Федерация обратила внимание на снимок в связи с тем, что машина, созданная компанией известного бизнесмена Илона Маска и использованная для полета, окрашена в красный цвет.

"Красная машина – это космос. Буквально", - говорится в подписи к фотографии.

Напомним, сборная России, которая носит прозвище "Красная машина", находится в Корее и готовится к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане. 10 февраля она проведет выставочную встречу с Кореей, а на групповом этапе олимпийского турнира сыграет со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).