08:48 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

ФХР на время Олимпиады по требованию МОК откажется от использования российской символики

Форма сборной России на Олимпиаде. Фото ФХР
Форма сборной России на Олимпиаде. Фото ФХР
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Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте сообщила, что по настоятельной рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане организация не станет пользоваться национальной символикой при обозначении сборных в медиа-ресурсах. Первый матч женской сборной России на Играх в Корее состоялся 11 февраля и завершился поражением от Канады (0:5). Мужская национальная команда стартует на турнире игрой со Словакией завтра, 14 февраля.

"От Международного олимпийского комитета поступила настоятельная рекомендация использовать для наших команд на всех официальных медиа-ресурсах ФХР только наименование "Олимпийские атлеты из России" и олимпийский флаг, - говорится в сообщении национальной федерации. - Ранее в требованиях МОК ограничений на использование медиа-ресурсами спортивных федераций национальной символики, а также наименований сборных команд не было.
Придерживаясь требований МОК и исполняя контрактные обязательства ИИХФ, игроки и тренерский штаб в период тренировочного процесса используют экипировку партнеров международной федерации хоккея, при этом на ней отсутствуют любые элементы национальной айдентики. Согласно сложившимся традициям нашего участия в важнейших международных турнирах, на матчи команда будет приезжать в строгих костюмах.
ФХР налажен прямой контакт с МОК, осуществляется оперативное взаимодействие по всем вопросам".

Напомним, начало матча Россия - Словакия, который состоится 14 февраля, намечено на 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:06

Lars Berger

У наших паспорта с двуглавыми орлами еще остались?!)

11:33

mikeV

А что ж только символику убрали? Надо было и название поменять, на Федерацию хоккея атлетов из России.

11:14

zub_ovechkina

Ау, чинуши от спорта? Вы понимаете какой урон наносите менталитету наших граждан, прогибаясь под мок? Они, моковцы, устроили беспредел, и суды им не указ, делают то, что им сказано в отношении России.

10:42

Александр 5

Это что же такое творится ??????? Над ними издеваются, а они рады. Слов просто нет, МОК имеет этих ОАР как хочет, а они " осуществляют оперативное взаимодействие по всем вопросам". Это до какой степени нужно не уважать себя, чтобы такое терпеть. Сам был спортсменом, поэтому Н-Е П-О-Н-И-М-А-Ю за какие-такие коврижки. Понятно, что про Родину и Флаг говорить неуместно.

10:41

алигарх и чё?

Олимпийские котлеты из России.

10:25

Доктор_Хряк

15 из 25 игроков представляют СКА, 8 — ЦСКА . Прекрасный выбор руководителей газпрома )))))))))

09:57

Русский Сибиряк

Может еще и Баха словом на б."Хе" не называть?

09:51

Русский Сибиряк

Может еще и Баха слов на б."Хе" не называть?

09:51

kolos249

Белофлажничество процветает и растёт!

09:44

merniloskut

Надо было нам не триколор во флаги брать, а весь радужный спектр. Хрен бы сейчас кто покусился на радужный флаг!)))

09:40

grad45

да-да, будет просто "Красная машина"...

09:31

DmitrySamara

Наши терпилы в ФХР и хоккейной команде олимпийских атлетов с пониженной социальной ответственностью все стерпят. А англосаксы дальше только в раж войдут. Где еще таких терпил найти, которые еще и о патриотизме орут. У МОК от оргазма крыша съедет....

09:28

Есть мнение...

А вы говорите, что за бугром одни геи трусливые, а они вас мордой об асфальт да по грязи. И что характерно, ещё и спасибо говорите, что уму-разуму вас учат. Все-таки закон сильнее вашей правды, ура-патриоты.

09:18

yspesh4

Что за айдентика? Шифруемся? Потом скажем, а это не фига не символика, мы вам про айдентику ответили. А серьезно - задолбали иностранщиной в официозах (и в газетах тоже)(

09:16

Contr

Днище...

09:07

ravilius777

что характерно... обнаглели

08:59

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!