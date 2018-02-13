ФХР на время Олимпиады по требованию МОК откажется от использования российской символики

Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте сообщила, что по настоятельной рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане организация не станет пользоваться национальной символикой при обозначении сборных в медиа-ресурсах. Первый матч женской сборной России на Играх в Корее состоялся 11 февраля и завершился поражением от Канады (0:5). Мужская национальная команда стартует на турнире игрой со Словакией завтра, 14 февраля.
"От Международного олимпийского комитета поступила настоятельная рекомендация использовать для наших команд на всех официальных медиа-ресурсах ФХР только наименование "Олимпийские атлеты из России" и олимпийский флаг, - говорится в сообщении национальной федерации. - Ранее в требованиях МОК ограничений на использование медиа-ресурсами спортивных федераций национальной символики, а также наименований сборных команд не было.
Придерживаясь требований МОК и исполняя контрактные обязательства ИИХФ, игроки и тренерский штаб в период тренировочного процесса используют экипировку партнеров международной федерации хоккея, при этом на ней отсутствуют любые элементы национальной айдентики. Согласно сложившимся традициям нашего участия в важнейших международных турнирах, на матчи команда будет приезжать в строгих костюмах.
ФХР налажен прямой контакт с МОК, осуществляется оперативное взаимодействие по всем вопросам".
Напомним, начало матча Россия - Словакия, который состоится 14 февраля, намечено на 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
Lars Berger
У наших паспорта с двуглавыми орлами еще остались?!)
11:33
mikeV
А что ж только символику убрали? Надо было и название поменять, на Федерацию хоккея атлетов из России.
11:14
zub_ovechkina
Ау, чинуши от спорта? Вы понимаете какой урон наносите менталитету наших граждан, прогибаясь под мок? Они, моковцы, устроили беспредел, и суды им не указ, делают то, что им сказано в отношении России.
10:42
Александр 5
Это что же такое творится ??????? Над ними издеваются, а они рады. Слов просто нет, МОК имеет этих ОАР как хочет, а они " осуществляют оперативное взаимодействие по всем вопросам". Это до какой степени нужно не уважать себя, чтобы такое терпеть. Сам был спортсменом, поэтому Н-Е П-О-Н-И-М-А-Ю за какие-такие коврижки. Понятно, что про Родину и Флаг говорить неуместно.
10:41
алигарх и чё?
Олимпийские котлеты из России.
10:25
Доктор_Хряк
15 из 25 игроков представляют СКА, 8 — ЦСКА . Прекрасный выбор руководителей газпрома )))))))))
09:57
Русский Сибиряк
Может еще и Баха словом на б."Хе" не называть?
09:51
Русский Сибиряк
Может еще и Баха слов на б."Хе" не называть?
09:51
kolos249
Белофлажничество процветает и растёт!
09:44
merniloskut
Надо было нам не триколор во флаги брать, а весь радужный спектр. Хрен бы сейчас кто покусился на радужный флаг!)))
09:40
grad45
да-да, будет просто "Красная машина"...
09:31
DmitrySamara
Наши терпилы в ФХР и хоккейной команде олимпийских атлетов с пониженной социальной ответственностью все стерпят. А англосаксы дальше только в раж войдут. Где еще таких терпил найти, которые еще и о патриотизме орут. У МОК от оргазма крыша съедет....
09:28
Есть мнение...
А вы говорите, что за бугром одни геи трусливые, а они вас мордой об асфальт да по грязи. И что характерно, ещё и спасибо говорите, что уму-разуму вас учат. Все-таки закон сильнее вашей правды, ура-патриоты.
09:18
yspesh4
Что за айдентика? Шифруемся? Потом скажем, а это не фига не символика, мы вам про айдентику ответили. А серьезно - задолбали иностранщиной в официозах (и в газетах тоже)(
09:16
Contr
Днище...
09:07
ravilius777
что характерно... обнаглели
08:59