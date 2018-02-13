ФХР на время Олимпиады по требованию МОК откажется от использования российской символики

Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте сообщила, что по настоятельной рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане организация не станет пользоваться национальной символикой при обозначении сборных в медиа-ресурсах. Первый матч женской сборной России на Играх в Корее состоялся 11 февраля и завершился поражением от Канады (0:5). Мужская национальная команда стартует на турнире игрой со Словакией завтра, 14 февраля.

"От Международного олимпийского комитета поступила настоятельная рекомендация использовать для наших команд на всех официальных медиа-ресурсах ФХР только наименование "Олимпийские атлеты из России" и олимпийский флаг, - говорится в сообщении национальной федерации. - Ранее в требованиях МОК ограничений на использование медиа-ресурсами спортивных федераций национальной символики, а также наименований сборных команд не было.

Придерживаясь требований МОК и исполняя контрактные обязательства ИИХФ, игроки и тренерский штаб в период тренировочного процесса используют экипировку партнеров международной федерации хоккея, при этом на ней отсутствуют любые элементы национальной айдентики. Согласно сложившимся традициям нашего участия в важнейших международных турнирах, на матчи команда будет приезжать в строгих костюмах.

ФХР налажен прямой контакт с МОК, осуществляется оперативное взаимодействие по всем вопросам".

Напомним, начало матча Россия - Словакия, который состоится 14 февраля, намечено на 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.