Федерация хоккея Швейцарии против объединения женских сборных Кореи и КНДР на Олимпиаде

Президент Федерации хоккея Швейцарии Янош Кик выразил мнение, что объединение женских команд Кореи и КНДР не пойдет на пользу турниру. Он подчеркнул, что такой шаг испортит конкуренцию.

– Это будет отличный шаг в политическом плане, – цитирует Yonhap Кика. – Что касается спорта и всех команд, которые вкладывают много денег и ресурсов в свои женские сборные, мы не поддерживаем этого. Этот шаг несправедлив и портит конкуренцию.

Отметим, что представители Кореи и КНДР по итогам переговоров решили, что на открытии Олимпиады спортсмены из этих стран пройдут под единым флагом.