Фазель выступает за сохранение объединенной команды Кореи для участия в следующих Играх

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель считает, что объединенная женская сборная Кореи, которая выступает на Олимпиаде в Пхенчхане, может быть представлена в том же виде на чемпионате мира и следующей Олимпиаде. Более того, Фазель выступает за сохранение объединенной команды.

– Было бы неплохо, если бы эта объединенная команда продолжила выступать в рамках системы чемпионатов мира и смогла быть готова к участию к Олимпийским играм 2022 года, – цитирует Фазеля "Р-Спорт".

Отметим, что пока команда Кореи проиграла все четыре матча, в которых принимала участие.

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