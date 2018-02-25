Фазель рассказал, когда с Олимпийского комитета России снимут отстранение

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что МОК не разрешил российским спортсменам пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады из-за двух проваленных допинг-проб по ходу Игр. При этом Фазель добавил, что члены МОК хотят, чтобы статус ОКР был восстановлен.

– Считаю, что решение в первую очередь связано с проваленными допинг-пробами. Но есть и позитивный момент: большинство членов МОК хотят, чтобы Россия побыстрее вернулась в олимпийскую семью. Сколько времени это займёт? Думаю, это произойдёт достаточно скоро. (Дмитрий СИМОНОВ)

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