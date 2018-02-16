Фавориту драфта НХЛ Далину доверили всего 4 минуты игры на Олимпиаде

Защитник сборной Швеции Расмус Далин, считающийся фаворитом предстоящего драфта НХЛ-2018, провел на Олимпийских играх всего четыре минуты игрового времени. 17-летний хоккеист не принял участие в первой встрече команды против Норвегии (4:0), а в игре с Германией​ провел на льду чуть больше 4 минут.

– Он один из восьми игроков обороны в сборной, – сказал главный тренер команды Рикард Гронборг. – Далин – потрясающий хоккеист. В этом нет никаких сомнений. Я не думаю, что это нужно вам объяснять. Но поймите – ему всего 17 лет.

В чемпионате Швеции он провел 35 игр за "Фрелунду" и набрал 17 (6+11) очков.