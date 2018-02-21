Фануза Кадирова: "В третьем периоде мы были сильнее"

Форвард женской сборной России по хоккею Фануза Кадирова выразила разочарование по поводу поражения от Финляндии (2:3) в матче за бронзовую медаль Олимпиады. По ее словам, в третьем периоде российская команда была сильнее.

– Сейчас все девочки задают вопросы, помешало так, как мы играли третий период, – сказала Кадырова. – Может, не были готовы, что соперник так активно начнет. Темп у них был выше, чем у нас. Но мы не опустили руки. В третьем проезде мы были сильнее.

– Четвертое место пойдет на пользу женскому хоккею?

– Олимпийские игры – самый статусный турнир. Много маленьких девочек посмотрят наше выступление. (Юрий ГОЛЫШАК)

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