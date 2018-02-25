18:45 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Евгений Малкин: "Спасибо спортсменам, отдавшим все силы на этой непростой Олимпиаде"

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поздравил сборную России с победой на Олимпиаде-2018. Сегодня российские хоккеисты в финале переиграли Германию (4:3 ОТ). 

"Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям хоккеистам за долгожданное золото - просто красавцы!" - написал Малкин в Инстаграме.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ

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Lars Berger

Жаль, что НХЛ не отпустила всех.

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