Если в эту пятницу плей-офф. Расклады Олимпиады для хоккейной сборной

После каждого игрового дня "СЭ" будет рассказывать вам о текущей сетке плей-офф.

Календарь и турнирное положение олимпийского хоккейного турнира – здесь

У хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане необычный формат: перед началом плей-офф производится "посев" двенадцати сборных (они получают порядковые номера – от 1-го до 12-го) в зависимости от результатов на групповом этапе. Критерии таковы: место в группе, число очков, разница шайб. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших второе место, напрямую попадают в четвертьфинал, остальные восемь сборных – в квалификационный раунд.

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ОИ-2018

Сборная Место в группе Очки Шайбы 1. Канада 1-е 3 5-1 2. Швеция 1-е 3 4-0 3. Словакия 1-е 3 3-2 4. Финляндия 2-е 3 5-2 5. Чехия 2-е 3 2-1 6. Словения 2-е 2 3-2 7. США 3-е 1 2-3 8. Швейцария 3-е 0 1-2 9. Германия 3-е 0 2-5 10. РОССИЯ 4-е 0 2-3 11. Корея 4-е 0 1-5 12. Норвегия 4-е 0 0-4

Если бы плей-офф начинался в пятницу, то сборная России попадала бы на другую команду из группы В – США, а в случае победы в четвертьфинале выходила бы на Швецию.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД

Швейцария – Германия

Чехия – Норвегия

Словения – Корея

США – РОССИЯ

1/4 ФИНАЛА

Канада – Швейцария/Германия

Финляндия – Чехия/Норвегия

Словакия – Словения/Корея

Швеция – США/РОССИЯ

Перемудрили. Что не так с форматом хоккейного турнира Олимпиады