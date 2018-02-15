22:15 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Если в эту пятницу плей-офф. Расклады Олимпиады для хоккейной сборной

Какой будет сетка плей-офф для России? Фото AFP
Какой будет сетка плей-офф для России? Фото AFP
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После каждого игрового дня "СЭ" будет рассказывать вам о текущей сетке плей-офф.

Календарь и турнирное положение олимпийского хоккейного турнира – здесь

У хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане необычный формат: перед началом плей-офф производится "посев" двенадцати сборных (они получают порядковые номера – от 1-го до 12-го) в зависимости от результатов на групповом этапе. Критерии таковы: место в группе, число очков, разница шайб. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших второе место, напрямую попадают в четвертьфинал, остальные восемь сборных – в квалификационный раунд.

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ОИ-2018

Сборная

Место в группе

Очки

Шайбы

1. Канада

1-е

3

5-1

2. Швеция

1-е

3

4-0

3. Словакия

1-е

3

3-2

4. Финляндия

2-е

3

5-2

5. Чехия

2-е

3

2-1

6. Словения

2-е

2

3-2

7. США

3-е

1

2-3

8. Швейцария

3-е

0

1-2

9. Германия

3-е

0

2-5

10. РОССИЯ

4-е

0

2-3

11. Корея

4-е

0

1-5

12. Норвегия

4-е

0

0-4

Если бы плей-офф начинался в пятницу, то сборная России попадала бы на другую команду из группы В – США, а в случае победы в четвертьфинале выходила бы на Швецию.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД
Швейцария – Германия
Чехия – Норвегия
Словения – Корея
США – РОССИЯ

1/4 ФИНАЛА
Канада – Швейцария/Германия
Финляндия – Чехия/Норвегия
Словакия – Словения/Корея
Швеция – США/РОССИЯ

Перемудрили. Что не так с форматом хоккейного турнира Олимпиады

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lёbenicht

Рабинер как символ СЭ. Графомания как его философия.

23:16 15 февраля

Aborigen06

Вам реально больше не о чем писать?

22:56 15 февраля

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