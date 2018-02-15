Если в эту пятницу плей-офф. Расклады Олимпиады для хоккейной сборной

Календарь и турнирное положение олимпийского хоккейного турнира – здесь
У хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане необычный формат: перед началом плей-офф производится "посев" двенадцати сборных (они получают порядковые номера – от 1-го до 12-го) в зависимости от результатов на групповом этапе. Критерии таковы: место в группе, число очков, разница шайб. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших второе место, напрямую попадают в четвертьфинал, остальные восемь сборных – в квалификационный раунд.
РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ ОИ-2018
|
Сборная
|
Место в группе
|
Очки
|
Шайбы
|
1. Канада
|
1-е
|
3
|
5-1
|
2. Швеция
|
1-е
|
3
|
4-0
|
3. Словакия
|
1-е
|
3
|
3-2
|
4. Финляндия
|
2-е
|
3
|
5-2
|
5. Чехия
|
2-е
|
3
|
2-1
|
6. Словения
|
2-е
|
2
|
3-2
|
7. США
|
3-е
|
1
|
2-3
|
8. Швейцария
|
3-е
|
0
|
1-2
|
9. Германия
|
3-е
|
0
|
2-5
|
10. РОССИЯ
|
4-е
|
0
|
2-3
|
11. Корея
|
4-е
|
0
|
1-5
|
12. Норвегия
|
4-е
|
0
|
0-4
Если бы плей-офф начинался в пятницу, то сборная России попадала бы на другую команду из группы В – США, а в случае победы в четвертьфинале выходила бы на Швецию.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД
Швейцария – Германия
Чехия – Норвегия
Словения – Корея
США – РОССИЯ
1/4 ФИНАЛА
Канада – Швейцария/Германия
Финляндия – Чехия/Норвегия
Словакия – Словения/Корея
Швеция – США/РОССИЯ
Перемудрили. Что не так с форматом хоккейного турнира Олимпиады
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Норвегии (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Сборная Кореи (Хоккей)
lёbenicht
Рабинер как символ СЭ. Графомания как его философия.
23:16 15 февраля
Aborigen06
Вам реально больше не о чем писать?
22:56 15 февраля