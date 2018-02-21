Эрик О'Делл: "Германия? Для нас не имеет значения, с кем играть в полуфинале"

Форвард сборной Канады Эрик О'Делл после победы над Финляндией в матче 1/4 финала на Олимпиаде-2018 похвалил вратаря соперников Микко Коскинена. Нападающий был удивлен тому, что Швеция не смогла выйти в полуфинал, проиграв Германии (3:4 ОТ).

- Знали, что будет сложный матч, что забить будет непросто, потому что у финнов отличный вратарь Микко Коскинен. Он сделал максимум для своей команды, - цитирует "Р-Спорт" О'Делла. - Рад, что моя игра на вбрасываниях помогает команде. Все знают, что Макс Норо может забить от синей линии, мне нужно было просто выиграть вбрасывание на него. В целом, это был хороший канадский хоккей сегодня.

Что, правда, немцы прошли шведов? На самом деле, для нас это не имеет значения, с кем играть в полуфинале.

Напомним, матч Канада - Германия состоится 23 февраля и начнется в 15.10 по московскому времени. В другом полуфинале, который начнется в 10.40, сыграют Россия и Чехия.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады