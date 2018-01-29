Эрик Карлссон – о пропуске Олимпиады: "Такое чувство, будто меня ограбили"

Защитник "Оттавы" Эрик Карлссон рад, что многие его друзья-хоккеисты примут участие в Олимпийских играх-2018. Однако сам капитан "Сенаторз" сравнил решение НХЛ с грабежом.

– Много моих друзей сыграют на Играх, я очень рад за них, – цитирует Washington Post Карлссона. – Но есть такое чувство, будто меня ограбили. Я очень ждал возможности поехать на Олимпиаду. Но получилось так, как получилось.

Напомним, что еще в апреле НХЛ приняла решение не делать паузу на время Игр и не отпускать своих хоккеистов на международный турнир.