Эндрас, Эрхофф и Гоч – в составе сборной Германии на Олимпиаду-2018

Сборная Германии объявила состав команды на Олимпиаду-2018. Напомним, что всего три хоккеиста – Деннис Эндрас, Кристиан Эрхофф и Марсель Гоч уже имеют опыт выступления на Играх. В групповом турнире немцы сыграют против Швеции, Финляндии и Норвегии.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Данни аус ден Биркен, Деннис Эндрас, Тимо Пильмайер; защитники: Денис Ройль, Дарил Бойл, Кристиан Эрхофф, Янник Зайденберг, Бьорн Крупп, Йонас Мюллер, Франк Хердлер, Мориц Мюллер; нападающие: Брокс Мацек, Маркус Кинк, Маттиас Плахта, Франк Мауэр, Патрик Раймер, Язин Элиц, Геррит Фаузер, Патрик Хагер, Феликс Шютц, Марсель Гоч, Доминик Кагун, Леонард Пфедерль, Давид Вольф, Марсель Небельс.