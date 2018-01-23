18:29 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Эндрас, Эрхофф и Гоч – в составе сборной Германии на Олимпиаду-2018


Сборная Германии объявила состав команды на Олимпиаду-2018. Напомним, что всего три хоккеиста – Деннис Эндрас, Кристиан Эрхофф и Марсель Гоч уже имеют опыт выступления на Играх. В групповом турнире немцы сыграют против Швеции, Финляндии и Норвегии.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Данни аус ден Биркен, Деннис Эндрас, Тимо Пильмайер; защитники: Денис Ройль, Дарил Бойл, Кристиан Эрхофф, Янник Зайденберг, Бьорн Крупп, Йонас Мюллер, Франк Хердлер, Мориц Мюллер; нападающие: Брокс Мацек, Маркус Кинк, Маттиас Плахта, Франк Мауэр, Патрик Раймер, Язин Элиц, Геррит Фаузер, Патрик Хагер, Феликс Шютц, Марсель Гоч, Доминик Кагун, Леонард Пфедерль, Давид Вольф, Марсель Небельс.

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