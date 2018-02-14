17:25 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Эмоции россиян во время матча хоккейной сборной со Словакией в Пхенчхане. Обновляется

Сборную России в Пхенчхане поддерживают родственники и простые болельщики. Фото REUTERS
Сборную России в Пхенчхане поддерживают родственники и простые болельщики. Фото REUTERS
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Спецкоры "СЭ" по ходу матча сборной России со Словакией на старте олимпийского турнира Пхенчхана-2018 следят за реакцией сектора родственников хоккеистов нашей команды и простых болельщиков на события на льду.

3-я минута. Гол Владислава Гаврикова

5-я минута. Гол Кирилла Капризова

Просто красивая поддержка

17-я и 18-я минуты. Две шайбы в ворота России

И это было еще не все...

 

 Онлайн-трансляция матча Словакия – Россия //
Видеоlive "СЭ". Игру комментируют Алексей Шевченко и Игорь Еронко

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КОММЕНТАРИИ (5)
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huginnn

Кто то ожидал другого? Отказались от флага,гимна,Родины и хотят выиграть?

18:23 14 февраля

хулинада

Безответственность, безразличие и многое БЕЗ... одним словом Мудаки. Всех порвём...Порвались)))

18:19 14 февраля

хулинада

Я вот только одного понять не могу и сука уже наверное и не пойму: Почему при ТИХОНОВЕ всех ебли, а при всех других нас ебут.

18:18 14 февраля

rad19

красная машина не завелась , на поле была ржавая телега.....

18:05 14 февраля

shpasic

и ведь обязательно "журналистам" нужно своё лицо в кадр всунуть... лучше бы всем болельщикам подарили бы по книжке про тренера из соседнего двора.

15:28 14 февраля

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