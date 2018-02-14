Эмоции россиян во время матча хоккейной сборной со Словакией в Пхенчхане. Обновляется

3-я минута. Гол Владислава Гаврикова
Жены и дети хоккеистов сборной России празднуют первую шайбу pic.twitter.com/rREQ70GIsB– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 14 февраля 2018 г.
Гол! #хоккей pic.twitter.com/B0h7qmy0wm– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 14 февраля 2018 г.
5-я минута. Гол Кирилла Капризова
Воздушный поцелуй после 2 шайбы pic.twitter.com/bQSZ87jdbH– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 14 февраля 2018 г.
Просто красивая поддержка
Кто хочет Красную машину? pic.twitter.com/mUh4IpsbAt– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 14 февраля 2018 г.
Как болеют за сборную России на хоккее 💪💪💪 #ОИ2018 #хоккей pic.twitter.com/Ln92lfCpYI– СЭ Хоккей (@hockey_se) 14 февраля 2018 г.
💥💥 Катююююююшааааааа #хоккей #РоссияСловакия pic.twitter.com/STODqUCBZl– СЭ Хоккей (@hockey_se) 14 февраля 2018 г.
Дед Мороз за Россию pic.twitter.com/tvGql2Ngy4– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 14 февраля 2018 г.
Медведь 🐻 прогнозирует 8:0 в пользу России #РоссияСловакия #хоккей pic.twitter.com/Fco6P5ZK8g– СЭ Хоккей (@hockey_se) 14 февраля 2018 г.
🤦🏼♂️ pic.twitter.com/ak5UM33ggy– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 14 февраля 2018 г.
17-я и 18-я минуты. Две шайбы в ворота России
2:2... pic.twitter.com/hTswF1ux9f– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 14 февраля 2018 г.
И это было еще не все...
Это вряд ли (с) pic.twitter.com/nweuZDBOMB– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 14 февраля 2018 г.
Помните мальчика с флагом США, который стал болеть за Россию? После третьей шайбы Словакии он снова перекрасился( pic.twitter.com/G5y8Wjy3LT– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 14 февраля 2018 г.
Онлайн-трансляция матча Словакия – Россия //
Видеоlive "СЭ". Игру комментируют Алексей Шевченко и Игорь Еронко
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь
huginnn
Кто то ожидал другого? Отказались от флага,гимна,Родины и хотят выиграть?
18:23 14 февраля
хулинада
Безответственность, безразличие и многое БЕЗ... одним словом Мудаки. Всех порвём...Порвались)))
18:19 14 февраля
хулинада
Я вот только одного понять не могу и сука уже наверное и не пойму: Почему при ТИХОНОВЕ всех ебли, а при всех других нас ебут.
18:18 14 февраля
rad19
красная машина не завелась , на поле была ржавая телега.....
18:05 14 февраля
shpasic
и ведь обязательно "журналистам" нужно своё лицо в кадр всунуть... лучше бы всем болельщикам подарили бы по книжке про тренера из соседнего двора.
15:28 14 февраля