14:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Елена Исинбаева: "Сегодня будет гулять вся страна!"

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с восхищением прокомментировала победу сборной России по хоккею в финале Олимпиады-2018. В решающем матче россияне в овертайме одолели Германию (4:3).

- Безумно счастлива за Павла Дацюка и Илью Ковальчука - они завоевали золото, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Но в десятикратном размере я рада за Олега Знарка - человека железной выдержки и холодной крови, это настоящий герой нашего времени. Я только могу представить, что скрывалось за его спокойствием, что он чувствовал, когда играла его команда. Людям спорта эти эмоции хорошо знакомы.

Наконец-то наши герои завоевали золото Олимпиады, долгожданное для нашей страны в такой сложной ситуации. Мы не верили, что они могут проиграть - действовали четко, нацелено, по-спортивному зло всю Олимпиаду, было видно - всех порвут у себя на пути. Сегодня гулять будет вся страна - заслуженная победа, реальная!

Ребята, спасибо за радость, вы были великолепны. Пусть первая забитая нам шайба стала настоящим шоком, но смогли собраться, а уж когда на последней минуте сравняли счет, я сорвала голос. В дополнительном времени всей семьей как на иголках сидели - это как рулетка, все могла решить шальная шайба.

Гусев великолепно провел всю Олимпиаду, давал верные пасы, и в финале именно с его паса Капризов забил победную шайбу. Телегин - настоящий трудяга. Все большие молодцы!

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4986464

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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За Россию без допинга!

Мальчиш-Кибальчиш, ну незалежний так незалежний. Пойду тогда горилки хлопну. И блин с лопаты съем. Или это уже из другой оперы?

16:32

Мальчиш-Кибальчиш

За Россию без допинга!-ты вонючий клоп ползающий по всем веткам и гадющий везде.Хлопнуть бы тебя упырь незалежний.

16:24

За Россию без допинга!

Запасы боярышника в аптеках уже небось закончились

16:13

pojarniy

Иди ребенка покорми. З а страну не расстраивайся, она уже оценила эту победу. Рже м не можем. Ждем от тебя.

15:57

Последний Легион

Я ЭТОТ ФИНАЛ БУДУ СМОТРЕТЬ И СМОТРЕТЬ !!!!!!!!! ВСЮ ЖИЗНЬ !!!!!!!!!!!! ЭТО ДРАМА !!!!! ИНТРИГА !!!!! ЭТО - ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МАТЧ ОЛИМПИАДЫ !!!!!!!!!! ГОРДИСЬ РОССИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ !!!!!!!!!!

15:50

цскамакс

вылезла

15:48

Электросталец

повар, ред лейбл накатил?

15:28

П_о_в_а_р

ГУЛЯЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ!!!!!!!!!!!! а Весёлый нет, он ап Торонте думает.)

15:22

lapp

Ну к примеру я с собакой каждый день гуляю, не по одному разу. А если серьезно, народ только от 23 февраля отошёл, какие тут гульки. Загитовой и Медведевой повезло, во время омедалились, думаю многие, празднуя армейский праздник и за них стопочку накатили

15:20

spawn0

чего гулять о то?

15:14

RUhotshot

Как ты уже надоела!

15:09

Весёлый©

Такъ, Лена! Три буквы в сердце!

15:08

Электросталец

завтра рабочий день, только успокоительные таблетки после ОАР-чуда

15:08

NF

Гулять? Н-нет...

15:07

kelvin

в Монако будет гулять Исинбаева

15:07

Тахир Забиздуллин

Весь ОАР будет праздновать

14:59

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!