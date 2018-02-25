Елена Исинбаева: "Сегодня будет гулять вся страна!"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с восхищением прокомментировала победу сборной России по хоккею в финале Олимпиады-2018. В решающем матче россияне в овертайме одолели Германию (4:3).
- Безумно счастлива за Павла Дацюка и Илью Ковальчука - они завоевали золото, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Но в десятикратном размере я рада за Олега Знарка - человека железной выдержки и холодной крови, это настоящий герой нашего времени. Я только могу представить, что скрывалось за его спокойствием, что он чувствовал, когда играла его команда. Людям спорта эти эмоции хорошо знакомы.
Наконец-то наши герои завоевали золото Олимпиады, долгожданное для нашей страны в такой сложной ситуации. Мы не верили, что они могут проиграть - действовали четко, нацелено, по-спортивному зло всю Олимпиаду, было видно - всех порвут у себя на пути. Сегодня гулять будет вся страна - заслуженная победа, реальная!
Ребята, спасибо за радость, вы были великолепны. Пусть первая забитая нам шайба стала настоящим шоком, но смогли собраться, а уж когда на последней минуте сравняли счет, я сорвала голос. В дополнительном времени всей семьей как на иголках сидели - это как рулетка, все могла решить шальная шайба.
Гусев великолепно провел всю Олимпиаду, давал верные пасы, и в финале именно с его паса Капризов забил победную шайбу. Телегин - настоящий трудяга. Все большие молодцы!
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
За Россию без допинга!
Мальчиш-Кибальчиш, ну незалежний так незалежний. Пойду тогда горилки хлопну. И блин с лопаты съем. Или это уже из другой оперы?
16:32
Мальчиш-Кибальчиш
За Россию без допинга!-ты вонючий клоп ползающий по всем веткам и гадющий везде.Хлопнуть бы тебя упырь незалежний.
16:24
За Россию без допинга!
Запасы боярышника в аптеках уже небось закончились
16:13
pojarniy
Иди ребенка покорми. З а страну не расстраивайся, она уже оценила эту победу. Рже м не можем. Ждем от тебя.
15:57
Последний Легион
Я ЭТОТ ФИНАЛ БУДУ СМОТРЕТЬ И СМОТРЕТЬ !!!!!!!!! ВСЮ ЖИЗНЬ !!!!!!!!!!!! ЭТО ДРАМА !!!!! ИНТРИГА !!!!! ЭТО - ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МАТЧ ОЛИМПИАДЫ !!!!!!!!!! ГОРДИСЬ РОССИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ !!!!!!!!!!
15:50
цскамакс
вылезла
15:48
Электросталец
повар, ред лейбл накатил?
15:28
П_о_в_а_р
ГУЛЯЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ!!!!!!!!!!!! а Весёлый нет, он ап Торонте думает.)
15:22
lapp
Ну к примеру я с собакой каждый день гуляю, не по одному разу. А если серьезно, народ только от 23 февраля отошёл, какие тут гульки. Загитовой и Медведевой повезло, во время омедалились, думаю многие, празднуя армейский праздник и за них стопочку накатили
15:20
spawn0
чего гулять о то?
15:14
RUhotshot
Как ты уже надоела!
15:09
Весёлый©
Такъ, Лена! Три буквы в сердце!
15:08
Электросталец
завтра рабочий день, только успокоительные таблетки после ОАР-чуда
15:08
NF
Гулять? Н-нет...
15:07
kelvin
в Монако будет гулять Исинбаева
15:07
Тахир Забиздуллин
Весь ОАР будет праздновать
14:59