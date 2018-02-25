Елена Исинбаева: "Сегодня будет гулять вся страна!"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с восхищением прокомментировала победу сборной России по хоккею в финале Олимпиады-2018. В решающем матче россияне в овертайме одолели Германию (4:3).

- Безумно счастлива за Павла Дацюка и Илью Ковальчука - они завоевали золото, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Но в десятикратном размере я рада за Олега Знарка - человека железной выдержки и холодной крови, это настоящий герой нашего времени. Я только могу представить, что скрывалось за его спокойствием, что он чувствовал, когда играла его команда. Людям спорта эти эмоции хорошо знакомы.

Наконец-то наши герои завоевали золото Олимпиады, долгожданное для нашей страны в такой сложной ситуации. Мы не верили, что они могут проиграть - действовали четко, нацелено, по-спортивному зло всю Олимпиаду, было видно - всех порвут у себя на пути. Сегодня гулять будет вся страна - заслуженная победа, реальная!

Ребята, спасибо за радость, вы были великолепны. Пусть первая забитая нам шайба стала настоящим шоком, но смогли собраться, а уж когда на последней минуте сравняли счет, я сорвала голос. В дополнительном времени всей семьей как на иголках сидели - это как рулетка, все могла решить шальная шайба.

Гусев великолепно провел всю Олимпиаду, давал верные пасы, и в финале именно с его паса Капризов забил победную шайбу. Телегин - настоящий трудяга. Все большие молодцы!

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018