Елена Исинбаева: "Для хоккеистов второе место - самое позорное, поэтому держим кулачки за наших ребят"

Двукратная олимпийская чемпионка и член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева призналась, что очень волновалась при просмотре полуфинального матча хоккейного турнира Олимпиады между сборными России и Чехии. Россияне добились победы со счетом 3:0 и в финале встретятся с Германией. Игра пройдет 25 февраля.
– Матч смотрели всей семьей - не отрываясь, не дыша, не шелохнувшись. Теперь ждем финала, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Прекрасно знаем, что для хоккеистов второе место самое позорное, поэтому держим пальцы крестиком и желаем нашим ребятам сыграть в финале также уверенно, как они делали это на протяжении всего олимпийского турнира. Ребята, мы с вами, мы за вас, "Красная машина" - вперед!".
Sandberg
Сужу Кубок как могу, из Монако можно смотреть даже не шелохнувшись)
00:23
Сужу Кубок как могу
Из Монако хорошо смотреть.
20:39 23 февраля
Platinum1991
Серебро - это не позор и пусть Елена не выдумывает всякие глупости! Поздравляем Германию с ИСТОРИЧЕСКИМ успехом! Немцы прошли через квалификацию и вот сразу в исторический финал! Для немцев серебро уже достижение, а ЗОЛОТО мы отдаём российским хоккеистам! Россия - СВЯЩЕННАЯ наша держава!!! Пусть в финале победит Россия и утрёт заносчивым и политиканским канадцам их НОС! Остались канадцы с носом и без золота!!! УРА! Это победа Олимпиады и российского хоккея! Российские хоккеисты сражались в каждом матче за золото, а канадцы рассчитывали на АВОСЬ! Пусть теперь чехи укажут канадцам их место и оставят канадцев без медали! Грандиозный ПРОВАЛ канадцев это ГРАНДИОЗНЫЙ успех олимпиады! УРА! Желаем нашим хоккеистам в финале взять ЗОЛОТО! А на меньшее мы не согласны! Золото и только ЗОЛОТО! РОССИЯ - ГЕРМАНИЯ: КТО ВЫИГРАЕТ ХОККЕЙНЫЙ ФИНАЛ ОЛИМПИАДЫ? Победит Россия! ПОЧЕМУ ВЫХОД ГЕРМАНИИ В ФИНАЛ - ЭТО не ПРОВАЛ ОЛИМПИАДЫ, а провал канадцев!!! Канадцы всё делали для этого и получили ПРОВАЛ по ЗАСЛУГАМ!!! Поздравляем канадцев с этим ГРАНДИОЗНЫМ и СОКРУШИТЕЛЬНЫМ провалом!
19:41 23 февраля
Lars Berger
Попёрли... Со всех щелей, куда ситуация с отстранением и флагом загнала... Теперь по два часа проводят не дыша и не шелохнувшись... Лучше молчите!
19:37 23 февраля
mas7er
Первый финал ОИ за 20 лет - отличное достижение! Позор это когда проигрываешь 0-7 Ливерпулю или тебя дома громит 13-ая команда Испанского чемпионата - вот это позор.
19:32 23 февраля
der sad
если второе место - это позор, то тогда 3-е место на олимпиаде 2012 самый позорный позор для прыгуний в высоту с шестом, надеюсь про это исинбаева знает и понимает что за прыгунья опозорилась на весь мир некоторым лучше молчать, чем говорить
19:32 23 февраля
inachipoch
"– Матч смотрели всей семьей - не отрываясь, не дыша, не шелохнувшись."---------- Лена, если очень долго не дышать возникнут серьёзные проблемы с головой. Хотя, походу, ты часто "долго не дышешь".
19:21 23 февраля
Valentas
Девушка -чемпионка Вы после материнских каникул в себя не пришли или словаря Даля в глазах не видели? Позор это сильнейшее слово которое в спорте вообще не употребляеться-или очень редко- зто ехать на Олимпиаду с белым флагом-или проиграть в финале 0:8.Все остальное игра. Люди 20 лет в финалах не были.C другой стороны я бы квартиру за 100 проц победу не поставил бы в агенстве ставок
18:28 23 февраля
ВеликийПашаБуре
Наши забили - накатили, нашим забили - накатил, никто не забил - все равно накатили.
18:01 23 февраля
Posidelov87
позорно???они впервые за долгое время вышли в финалл. УЖЕ РАДОВАТЬСЯ НАДО ТАКОМУ ИСХОДУ!
18:00 23 февраля
ВеликийПашаБуре
Чо за хрень бабская?? (( держим кулачки, пальцы крестиком?? (((
17:59 23 февраля
Thomas_Boy_
Не дыша? Лен, ты так-то жива?
17:56 23 февраля
zloy
куда без этой
17:55 23 февраля