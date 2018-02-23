Елена Исинбаева: "Для хоккеистов второе место - самое позорное, поэтому держим кулачки за наших ребят"

Двукратная олимпийская чемпионка и член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева призналась, что очень волновалась при просмотре полуфинального матча хоккейного турнира Олимпиады между сборными России и Чехии. Россияне добились победы со счетом 3:0 и в финале встретятся с Германией. Игра пройдет 25 февраля.

– Матч смотрели всей семьей - не отрываясь, не дыша, не шелохнувшись. Теперь ждем финала, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Прекрасно знаем, что для хоккеистов второе место самое позорное, поэтому держим пальцы крестиком и желаем нашим ребятам сыграть в финале также уверенно, как они делали это на протяжении всего олимпийского турнира. Ребята, мы с вами, мы за вас, "Красная машина" - вперед!".

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