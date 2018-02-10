Егор Яковлев: "Наши болельщики создавали хорошую атмосферу"

Защитник сборной России Егор Яковлев остался доволен заключительным контрольным матчем перед Олимпиадой в Пхенчхане. Россияне победили Корею со счетом 8:1.

– Сейчас чувствую себя лучше. Нагрузки отпустили. Ближе к оптимальной форме, – отметил Яковлев. – Давно ли знал, что буду заявлен? Только что узнал. До последнего была интрига. Напряжения это не создавало. Готовились в обычном режиме.

– Хорошо, что забили много?

– Начало было скованным. Хорошо, что забили. Потом уже появилась раскованность, комбинации стали прослеживаться. Соперников предстоящих еще не разбирали.

Обстановка камерная, но ничего необычного, условия нормальные, наши болельщики создавали хорошую атмосферу. Спасибо им. Лед хороший, но холодновато, он немного перемерзший. А вообще все нормально.

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