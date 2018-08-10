Еглич дисквалифицирован на 8 месяцев за употребление допинга на Олимпиаде

Экс-нападающий "Нефтехимика" Жиги Еглича дисквалифицирован на восемь месяцев (до 20 октября 2018 года), информирует официальный сайт ИИХФ. В результате расследования не удалось установить намеренное нарушение антидопинговых правил, поэтому степень вины спортсмена была определена как "легкая". Тем не менее, полностью вина с форварда сборной Словении не была снята.

Напомним, 30-летний игрок во время Олимпиады-2018 сдал положительный допинг-тест и был отстранен от участия в турнире. У него в пробе был обнаружен фенотерол. Позже стало известно, что словенцу может грозить двухлетняя дисквалификация.

Еглич перешел в "Нефтехимик" по ходу прошлого сезона из "Торпедо". Он провел за команду 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков. в марте клуб расторг с ним контракт.