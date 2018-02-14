Джеймс Висниевски: "Я бы не попал на Игры, если бы не решение НХЛ. Спасибо им за это"

Экс-защитник "Адмирала" Джеймс Висниевски, выступающий ныне за клуб второго немецкого дивизиона "Кассел Хаскис", признался, что не завершал карьеру после многочисленных травм из-за желания попасть на Олимпийские игры. 33-летний хоккеист включен в заявку сборной США после отказа НХЛ отпускать игроков в Пхенчхан.

– Может быть лучшая награда для спортсмена, чем Олимпиада? – приводит Welt слова Висниевски. – Вряд ли. Я думал заканчивать после четвертой травмы колена, когда от меня отказались все клубы Северной Америки. Недавно умерший генменеджер сборной США Джим Йоханнсон посоветовал найти клуб в Европе, чтобы набрать форму.