Двойника Ким Чен Ына выгнали с матча сборной Кореи на Олимпиаде

Двойник главы КНДР Ким Чен Ына, который стал известен во время церемонии открытия Олимпиады-2018, посетил матч женских команд Кореи и Японии (1:4). Досмотреть игру ему не удалось. Двойника, которого на самом деле зовут Говард, вывели с трибун люди в штатском.

- Это безумие, у вас здесь 10 полицейских. Что я по вашему буду делать? - заявил Говард. - Я вел себя агрессивно? Я просто хотел посмотреть игру, в чем проблема? Если вам не нравится мое лицо, то что я могу сделать? Я таким родился.