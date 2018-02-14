18:29 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Двойника Ким Чен Ына выгнали с матча сборной Кореи на Олимпиаде

Двойник Ким Чен Ына на олимпийском хоккее. Фото AFP
Двойник Ким Чен Ына на олимпийском хоккее. Фото AFP

Двойник главы КНДР Ким Чен Ына, который стал известен во время церемонии открытия Олимпиады-2018, посетил матч женских команд Кореи и Японии (1:4). Досмотреть игру ему не удалось. Двойника, которого на самом деле зовут Говард, вывели с трибун люди в штатском.

- Это безумие, у вас здесь 10 полицейских. Что я по вашему буду делать? - заявил Говард. - Я вел себя агрессивно? Я просто хотел посмотреть игру, в чем проблема? Если вам не нравится мое лицо, то что я могу сделать? Я таким родился.

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