Дубль Толванена помог Финляндии крупно победить Норвегию на Олимпиаде

Сборная Финляндии уверенно обыграла команды Норвегии со счетом 5:1 в матче группового турнира Олимпийских игр-2018. Команда одержала вторую победу кряду и возглавляет таблицу группв С с 6 очками.

В составе победителей две шайбы забросил нападающий Эли Толванен. Всего на Играх он записал на свой счет уже 6 (3+3) очков.

Олимпийские игры

Группа C

Финляндия - Норвегия - 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Голы: П. Торесен - 1 (бол., Кристиансен, К.А. Улимб), 6:29 - 0:1. Толванен - 2 (бол., Леписто), 16:32 - 1:1. Толванен - 3 (Пелтола), 25:32 - 2:1. Савинайнен - 1 (Коскиранта), 42:59 - 3:1. Леписто - 2 (бол., Контиола), 47:54 - 4:1. Маннинен - 1 (Контиола), 56:48 - 5:1.

Вратари: Коскинен - Хауген.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 30 (10+9+11) - 22 (5+8+9).

Судьи: Айверсон, Гржибик.

16 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.