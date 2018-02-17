Драка Прохоркина и американца. Фото

В конце второго периода матча предварительного раунда хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 между сборными России и США у ворот Василия Кошечкина вспыхнула потасовка. Страсти в игре по ходу двух 20-минуток накалялись несколько раз, что в итоге вылилилось в драку с участием Николая Прохоркина.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
В ходе потасовки автор дубля, который схлестнулся с соперником не в первый раз, потерял шлем. Причем вставшего на защиту своего вратаря Прохоркина по очереди атаковали несколько американских хоккеистов. В итоге удаление на 2 минуты вместе с ним получил Крис Бурк.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Николай ПРОХОРКИН.
Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Электросталец
смехота, а на драчка, толчки, обнимашки, да тычки
17:32 17 февраля