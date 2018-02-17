16:43 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Драка Прохоркина и американца. Фото

Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА. Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА. Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА. Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА. Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА. Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА. Николай ПРОХОРКИН.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
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В конце второго периода матча предварительного раунда хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 между сборными России и США у ворот Василия Кошечкина вспыхнула потасовка. Страсти в игре по ходу двух 20-минуток накалялись несколько раз, что в итоге вылилилось в драку с участием Николая Прохоркина.

Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.

В ходе потасовки автор дубля, который схлестнулся с соперником не в первый раз, потерял шлем. Причем вставшего на защиту своего вратаря Прохоркина по очереди атаковали несколько американских хоккеистов. В итоге удаление на 2 минуты вместе с ним получил Крис Бурк.

Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Потасовка с участием Николая ПРОХОРКИНА.
Николай ПРОХОРКИН.
Николай ПРОХОРКИН.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Электросталец

смехота, а на драчка, толчки, обнимашки, да тычки

17:32 17 февраля

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