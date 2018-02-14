Доминик Граняк: "После первой шайбы поверили, что сможем обыграть Россию"

Защитник сборной Словакии Доминик Граняк подвел итоги матча с Россией (3:2) на старте хоккейного олимпийского турнира.

- Отмечу, что в начале матча нам было очень непросто, мы пропустили два гола на первых минутах, - сообщил Граняк. - Но потом было важно, что все ребята в нашей команде сконцентрировались на игре, потому что это был первый матч за очень длительный период. Возможно, из-за этого мы немного нервничали, знали, что у России очень сильная команда. Но после того, как мы забросили первую шайбу, мы поверили, что можем их обыграть. Во второй половине игры мы действовали уже гораздо лучше. Наши лидеры забили важные голы, наш вратарь проделал фантастическую работу, мы заблокировали очень много ударов.

- Какие-то особенные эмоции после победы над Россией?

- Перед матчем обсуждали шансы победить в этой встрече. Когда в хоккее ты проводишь один матч, у тебя есть шансы. Мы знали, что можем победить, для нас это важно.

- Словакия всегда хорошо играет с Россией на Олимпиадах?

- Я не думал об этом до матча, но вы правы. Не знаю, почему так происходит. Может быть, мы повысили свой уровень, приблизились к России. Ведь мы все славянский народ, у нас похожий менталитет. Может, в этом причина.

- В сборной нет ни одного игрока из "Слована", как вы объясняете эту ситуацию?

- Это хороший вопрос, который стоит задать, наверное, тренеру. Он выбирает состав, верю, что он выбрал лучших.

- Вы говорили о большой роли тренера в сборной, может быть, он что-то говорил команде после первого и второго периодов?

- Он всегда спокойный и смелый, он сказал, что нам нужно играть с большим мужеством. Когда мы вышли вперед, он сказал нам, что нужно играть проще, не допускать ошибок. Каждое из его слов сегодня помогло нам.

- Тяжело было подстроиться под стиль сборной России?

- Тренерский штаб сборной серьезно работает над деталями, каждый знает свою роль в команде. Каждый заблокированный.

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