Доминик Гашек: "В сборной России есть мировые звезды, но они уже в возрасте"

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек в интервью "СЭ" отметил, что сборной России на Олимпиаде-2018 очень помогло поражение от Словакии в стартовом матче турнира. Также Гашек заявил, что индивидуально – команда Олега Знарка сильнее чешской сборной.

– В чем сила сборной Чехии?

– Сила сборной Чехии заключается в двух вещах. Во-первых, командная игра. Все парни заодно, они здорово выбирают позицию, знают, что делать, и делают это. Во-вторых, это игра вратаря. Наша слабость в том, что нападающие забили недостаточно голов. В атаке можно было бы сыграть получше. Мы создаем моменты, но должны их чаще реализовывать, если хотим выиграть Олимпиаду. В этом наш резерв.

– А если говорить о силе сборной России?

– Индивидуально – это очень мощная команда. Сильнее, чем наша. Есть звезды мирового хоккея, но они уже в возрасте. По-моему, им очень помогло поражение от Словакии. Они проснулись. И что мне нравится в сборной России – они предельно мотивированы. Они очень давно не выигрывали Олимпиаду. Больше 20 лет. И есть у них ребята, которые понимают, что это их последний шанс взять золото. Еще раз: индивидуально россияне сильнее. Но в том, что касается команды, наши ребята лучше.

"С Россией у нас всегда война". Суперэксклюзив "СЭ" – интервью Доминика Гашека