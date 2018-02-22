Доминик Гашек – о матче с Россией: "У Чехии нет звезд, но, возможно, более сильный вратарь"

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек в интервью "СЭ" дал свой прогноз на полуфинальный матч Олимпиады-2018 между Россией и Чехией, а также оценил игру голкипера Павла Францоуза.

– Кто выиграет в полуфинале: Россия или Чехия?

– Само собой, я буду болеть за сборную Чехии. Знаете, мне кажется, что это будет очень упорный матч, матч равных соперников. Обе команды здорово мотивированы. И мне нравится, как играет наша команда. На мой взгляд, шансы "50 на 50". И я не хочу делать прогноз. У нас нет больших звезд. Но, исходя из того, как мы играем, и учитывая то, что у нас более сильный вратарь – все может быть. Возможно, более сильный вратарь. Который мог бы стать фигурой, повлияющей на исход. Но важно же, кто будет сильнее в конкретной встрече.

– Павла Францоуза уже называют новым Гашеком.

– Команда может на него положиться. Он отлично играет на этом турнире и блестяще справляется с буллитами в сериях послематчевых бросков. Пропустил только одну шайбу в них. И это кое-что означает. Ему не просто везет. Он знает, как остановить игроков соперника. Плюс шайба от него не отскакивает. Павел в прекрасной форме, и парни могут отталкиваться от ее игры. Когда ты знаешь, что за спиной есть вратарь, который точно не подведет – это очень и очень важно.

"С Россией у нас всегда война". Суперэксклюзив "СЭ" – интервью Доминика Гашека