Доминик Гашек – о матче с Россией: "У Чехии нет звезд, но, возможно, более сильный вратарь"

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек в интервью "СЭ" дал свой прогноз на полуфинальный матч Олимпиады-2018 между Россией и Чехией, а также оценил игру голкипера Павла Францоуза.
– Кто выиграет в полуфинале: Россия или Чехия?
– Само собой, я буду болеть за сборную Чехии. Знаете, мне кажется, что это будет очень упорный матч, матч равных соперников. Обе команды здорово мотивированы. И мне нравится, как играет наша команда. На мой взгляд, шансы "50 на 50". И я не хочу делать прогноз. У нас нет больших звезд. Но, исходя из того, как мы играем, и учитывая то, что у нас более сильный вратарь – все может быть. Возможно, более сильный вратарь. Который мог бы стать фигурой, повлияющей на исход. Но важно же, кто будет сильнее в конкретной встрече.
– Павла Францоуза уже называют новым Гашеком.
– Команда может на него положиться. Он отлично играет на этом турнире и блестяще справляется с буллитами в сериях послематчевых бросков. Пропустил только одну шайбу в них. И это кое-что означает. Ему не просто везет. Он знает, как остановить игроков соперника. Плюс шайба от него не отскакивает. Павел в прекрасной форме, и парни могут отталкиваться от ее игры. Когда ты знаешь, что за спиной есть вратарь, который точно не подведет – это очень и очень важно.
"С Россией у нас всегда война". Суперэксклюзив "СЭ" – интервью Доминика Гашека
spetrov
max5841, заканчивай бредить.
22:16 22 февраля
max5841
Россия ПОДСТАВИТ Чехию, в употреблении допинга. А чё, справедливо, не так ли??? Давайте положимся на логику рассуждений. Не, а чё, нас можно подставлять, а мы не можем??? Логика, друзья, логика. Спрашивается, а какого рожна было подставлять Крушельницкого??? Вот только не надо говорить, что он сам, никто ведь Вам не поверит, согласны??? Крушельницкий не дурак, чтоб так подставляться. Это то кто то его подставил, все это давно уже поняли. Это саботаж, друзья из России. Политика, политика и ещё раз политика... . Ха-Ха-Ха, Чехия??? Да что Вы говорите??? Да, неужели, победит Россию??? Ну что Вы, совсем с ума посходили что ли??? Надо понимать хоть маленько о чём говорите. Думать нужно, господа, думать. Россия вдрызг разобьёт Чехию, помяните моё слово, могу предугадать счёт: пусть будет 8:4 или 10:4 в пользу России. Ну что, посмотрим, прав ли я.
21:38 22 февраля
igogohruhru
Шансы 50 на 50. Или выиграют, или проиграют. Логично, чо!
21:28 22 февраля