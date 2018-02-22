Доминик Гашек: "Дацюк – один из лучших, с кем я когда-либо играл"

Легендарный чешский голкипер Доминик Гашек в интервью "СЭ" заявил, что ему давно нравится игра форварда сборной России Павла Дацюка и отметил, что россиянин является лучшим в плане владения шайбой.

– Вы играли с Павлом Дацюком в "Детройте". Что запомнилось?

– Когда он играл в НХЛ – был одним из лучших игроков в мире. Не знаю, в той ли он до сих пор форме, но он был невероятен. Он был предельно хорош в атаке, он был предельно хорош в обороне. Он мог отдать, мог бросить, и это всегда было опасно. В своем прайме, а он продолжался лет десять, он был одним из лучших в мире. В пятерку лучших точно входил. Вот только не знаю, настолько же он хорош сейчас. Но он совершенно точно – один из лучших игроков, с которыми я когда-либо играл.

– Вам довелось поиграть против Ильи Ковальчука.

– У него шикарный бросок. И он шикарно обращается с шайбой. Он – игрок, который может стать "разницей" между командами в любом матче. Но если бы можно было выбирать между Ковальчуком и Дацюком, я всегда и без вопросов выбрал бы Павла. Играй я в поле – выбрал бы Дацюка. Играй в воротах – тоже Дацюка.

– Играть против Дацюка на тренировках, Дацюка, способного раздеть любого, – это весело?

– Конечно. Он очень умный игрок. А как он играет клюшкой! Его невероятно трудно остановить. Он один из лучших за всю историю в том, что касается ведения шайбы. Один из лучших нападающих, с которыми я когда-либо играл.

"С Россией у нас всегда война". Суперэксклюзив "СЭ" – интервью Доминика Гашека