11:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Дмитрий Медведев поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018. В финальном матче олимпийского турнира россияне в овертайме победили Германию (4:3 ОТ). 

"Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас!" - написал Медведев в Твиттере.

Трансляция матча Россия - Германия

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Кого всех нас? Казнокрадов и коррупционеров? С кем он себя отождествляет? Мы не с ним.

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