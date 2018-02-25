Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России по хоккею с победой на Олимпиаде-2018. В финальном матче олимпийского турнира россияне в овертайме победили Германию (4:3 ОТ).

"Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас!" - написал Медведев в Твиттере.

Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас! #PyeongChang2018 #Olympics – Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 февраля 2018 г.

Трансляция матча Россия - Германия