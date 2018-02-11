Дмитрий Куликов: "Очень хотел бы сыграть за сборную на следующей Олимпиаде"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов надеется попасть в сборную России на следующие Олимпийские игры. Также хоккеист согласен с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным, что хоккеистам должны были дать возможность принять участие в Играх.

– Ови разговорчивый парень и будет говорить больше, чем думают все остальные, – цитирует Winnipeg Free Press Куликова. – Он играл на Олимпиаде, я знаю, что он патриот. Я тоже. Я очень хотел бы сыграть за сборную на следующих Играх. Надеюсь, мы получим такой шанс. Я еще не принимал участия в таком турнире. Он бывает всего раз в четыре года, и никогда не знаешь, будет ли у тебя возможность в будущем.