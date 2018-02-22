Дэйв Кинг: "Ваша сборная – как в золотом Альбервилле: без флага и гимна"

Главный тренер сборной Канады​ на Олимпиадах 1984, 1988 и 1992 годов, автор знаменитой книги "King of Russia" о временах работы в магнитогорском "Металлурге" Дэйв Кинг в интервью "СЭ" отметил, что нынешняя сборная России похожа на ту, что выиграла золото на Играх-1992. В полуфинале Игр-2018 россияне завтра сыграют с Чехией.

– Последнюю на сегодня олимпийскую победу Россия, а точнее, Объединенная команда, одержала в финале Альбервилля-92 именно над вашей сборной Канады. Что в тех 1:3 для вас сложилось не так?

– Это был крайне тяжелый матч. Объединенная команда, а на самом деле Россия, была потрясающа. С великим тренером Тихоновым во главе. Проигрывать всегда тяжело, и я ненавижу уступать. В течение всего турнира мы играли очень хорошо и заслужили выхода в финал. Но весь мой большой опыт в международном хоккее говорит о том, что русские чрезвычайно сильны (смеется). И их сложно обыграть.

– На том турнире Россия также играла без флага и гимна...

– ...И это очень похоже на то, что происходит сейчас. И результат может оказаться таким же. У России превосходная команда, вероятно, главный фаворит турнира, она хорошо управляема. Кроме того, у нее удобная сетка, которая дает определенное преимущество над конкурентами. (Игорь РАБИНЕР)

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