03:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Дэйв Кинг: "Плотников сделал бы сборную России сильнее"

Главный тренер сборной Канады на Олимпиадах 1984, 1988 и 1992 годов Дэйв Кинг в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Сергей Плотников сделал бы сборную России сильнее. 27-летний россиянин не получил приглашение на Игры-2018​ от МОК.

– Пару лет назад я разговаривал с Сергеем Плотниковым, которого вы тренировали в "Локомотиве". Он адресовал в ваш адрес массу комплиментов, сказав, что вы очень помогли ему вырасти как игроку. Что думаете о решении МОК не допустить его до Игр в Пхенчхане?

– Честно говоря, я даже не осознавал, что Сергея здесь не будет! Потому что он играл на Кубке Первого канала, действовал там хорошо. И вообще, он великолепный игрок, причем особенно ярко это выражается в матчах против североамериканских сборных. Он большой, сильный, предпочитает силовой стиль, у него есть опыт игры в НХЛ. В Ярославле я получал большое удовольствие от работы с Плотниковым. Хотел бы, чтобы он был здесь, потому что это прекрасный опыт для Сергея, и с ним российская команда сильнее. Это, возможно, не очень хорошая констатация для нее, но это правда. (Игорь РАБИНЕР)

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