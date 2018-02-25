"Детройт" поздравил Дацюка с победой на Олимпиаде

"Детройт" на официальной странице в Твиттере поздравил Павла Дацюка с победой на Олимпиаде-2018. Сегодня сборная России в финале переиграли Германию (4:3 ОТ).
"Поздравляем, Пав!" – говорится в сообщении.
Напомним, Дацюк выступал за "Детройт" с 2001 по 2016 год, набрав 918 (314+406) очков в 953 матчах.
Трансляция матча Россия – Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты – из России. Ответ американскому СМИ
Congrats, Pav! 🥇 #PyeongChang2018 #TripleGoldClub #LGRW pic.twitter.com/oJrJ9F10j2– Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 25 февраля 2018 г.
komcomolets
JОфициальная статистика Матчи 953, шайбы 314, передачи 604, очки 918.
21:36 25 февраля
голос из Санкт-Петербурга
shpasic со сложением явно беда... 918 (314+406) 18:43 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++406 и 604. А редакторы видимо празднуют победу сборной.
19:00 25 февраля
RurikKF
Павел - наше все! Если бы не он ни Гусев, ни Капризов бы не помогли! Хотя парни тоже красавцы! Вот этой тройке спасибо за сегодняшний матч! А Илья МВП молчал бы в тряпку вместе с усатым тараканом на скамейке! Одна тройка на всю страну, позор конечно
18:45 25 февраля
shpasic
со сложением явно беда... 918 (314+406)
18:43 25 февраля
Человек, который смеётся
Одно жаль, что Паша до 1000 очков в НХЛ не дотянул. Но все равно он настоящая мировая хоккейная легенда!)
18:38 25 февраля
fifa_guru
помнят! ДРВ только и остается вспоминать эти сладкие времена..
18:29 25 февраля
ak-125
Да уж, если б не Павел сегодня б праздника не было.
18:25 25 февраля
Markao.
И там люди есть!)
18:18 25 февраля