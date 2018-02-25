18:15 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

"Детройт" поздравил Дацюка с победой на Олимпиаде

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"Детройт" на официальной странице в Твиттере поздравил Павла Дацюка с победой на Олимпиаде-2018. Сегодня сборная России в финале переиграли Германию (4:3 ОТ).

"Поздравляем, Пав!" – говорится в сообщении.

Напомним, Дацюк выступал за "Детройт" с 2001 по 2016 год, набрав 918 (314+406) очков в 953 матчах. 

Трансляция матча Россия – Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты – из России. Ответ американскому СМИ

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КОММЕНТАРИИ (8)
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komcomolets

JОфициальная статистика Матчи 953, шайбы 314, передачи 604, очки 918.

21:36 25 февраля

голос из Санкт-Петербурга

shpasic со сложением явно беда... 918 (314+406) 18:43 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++406 и 604. А редакторы видимо празднуют победу сборной.

19:00 25 февраля

RurikKF

Павел - наше все! Если бы не он ни Гусев, ни Капризов бы не помогли! Хотя парни тоже красавцы! Вот этой тройке спасибо за сегодняшний матч! А Илья МВП молчал бы в тряпку вместе с усатым тараканом на скамейке! Одна тройка на всю страну, позор конечно

18:45 25 февраля

shpasic

со сложением явно беда... 918 (314+406)

18:43 25 февраля

Человек, который смеётся

Одно жаль, что Паша до 1000 очков в НХЛ не дотянул. Но все равно он настоящая мировая хоккейная легенда!)

18:38 25 февраля

fifa_guru

помнят! ДРВ только и остается вспоминать эти сладкие времена..

18:29 25 февраля

ak-125

Да уж, если б не Павел сегодня б праздника не было.

18:25 25 февраля

Markao.

И там люди есть!)

18:18 25 февраля

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