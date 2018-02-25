"Детройт" поздравил Дацюка с победой на Олимпиаде

"Детройт" на официальной странице в Твиттере поздравил Павла Дацюка с победой на Олимпиаде-2018. Сегодня сборная России в финале переиграли Германию (4:3 ОТ).

"Поздравляем, Пав!" – говорится в сообщении.

Напомним, Дацюк выступал за "Детройт" с 2001 по 2016 год, набрав 918 (314+406) очков в 953 матчах.

Трансляция матча Россия – Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //

И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //

Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //

Запомните: атлеты – из России. Ответ американскому СМИ