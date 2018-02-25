Депутат Свищев ответил New York Post: "Мы победили, а американцы могут говорить что угодно"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев прокомментировал публикацию в одном из американских СМИ, в котором написали, что золото Олимпиады в хоккейном турнире выиграла команда без страны. Он отметил, что все прекрасно понимают, сборная какой страны победила.

- Наша хоккейная команда завоевала золотые медали. Для вас эта победа именно России?

- Американцы могут говорить все, что угодно. Нам не важно, с флагом победили или без. У наших ребят были сложные условия, потому что это постоянное давление, отстранения, допинги, флаги, гимны... Я был на Олимпиаде, видел, что спортсменам очень непросто все дается и то, что ребята сделали, это колоссальный рывок, классическое завершение Олимпиады по-русски.

- Американцам обидно, что они в хоккее ничего не выиграли, поэтому такие нападки?

- Они ведь по сути правильнее вещи говорят. Команда без флага, без гимна, без символики. Но все ведь прекрасно понимают, что выиграла сборная России. Как сказали хоккеисты – Россия в моем сердце. Можно выходить в чем угодно, в любой форме, но то, что они представители великой страны России - у них не отнять. Пусть они называют себя как хотят. Сами американцы вообще непонятно где сейчас находятся.

- То есть это просто троллинг?

- Конечно. Так же, как и в других видах спорта. Никто ведь не ожидал, что Росси может оклематься после тех ударов, которые были направлен на наш спорт в течение последних лет. А мы все-таки смогли показать достаточно высокий результат. Да, это не то, что мы хотели, но в данной ситуации многие спортсмены, кто с медалями, кто без, совершили героические поступки. Все эти товарищи не понимают одной вещи. Когда они загоняют Россию в сложную ситуацию - в проблемы, угрозы, наша страна мобилизуется, сплачивается, забывает о внутренних разногласиях. У нас хотят отнять флаг, задушить, но приезжают ребята с флагами из таких уголков страны, о которых я даже не слышал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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