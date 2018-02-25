Депутат Свищев ответил New York Post: "Мы победили, а американцы могут говорить что угодно"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев прокомментировал публикацию в одном из американских СМИ, в котором написали, что золото Олимпиады в хоккейном турнире выиграла команда без страны. Он отметил, что все прекрасно понимают, сборная какой страны победила.
- Наша хоккейная команда завоевала золотые медали. Для вас эта победа именно России?
- Американцы могут говорить все, что угодно. Нам не важно, с флагом победили или без. У наших ребят были сложные условия, потому что это постоянное давление, отстранения, допинги, флаги, гимны... Я был на Олимпиаде, видел, что спортсменам очень непросто все дается и то, что ребята сделали, это колоссальный рывок, классическое завершение Олимпиады по-русски.
- Американцам обидно, что они в хоккее ничего не выиграли, поэтому такие нападки?
- Они ведь по сути правильнее вещи говорят. Команда без флага, без гимна, без символики. Но все ведь прекрасно понимают, что выиграла сборная России. Как сказали хоккеисты – Россия в моем сердце. Можно выходить в чем угодно, в любой форме, но то, что они представители великой страны России - у них не отнять. Пусть они называют себя как хотят. Сами американцы вообще непонятно где сейчас находятся.
- То есть это просто троллинг?
- Конечно. Так же, как и в других видах спорта. Никто ведь не ожидал, что Росси может оклематься после тех ударов, которые были направлен на наш спорт в течение последних лет. А мы все-таки смогли показать достаточно высокий результат. Да, это не то, что мы хотели, но в данной ситуации многие спортсмены, кто с медалями, кто без, совершили героические поступки. Все эти товарищи не понимают одной вещи. Когда они загоняют Россию в сложную ситуацию - в проблемы, угрозы, наша страна мобилизуется, сплачивается, забывает о внутренних разногласиях. У нас хотят отнять флаг, задушить, но приезжают ребята с флагами из таких уголков страны, о которых я даже не слышал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
Есть мнение...
Kafk--- применяешь американскую систему подсчёта? Это идеологически не верно) Официально эта Олимпиада для нас худшая. И вот почему я тоже так считаю: золотая медаль - это абсолютная победа, а серебряная и бронзовая достаются проигравшим, как не парадоксально. Вот тебе живые примеры: Поражение Большунова финну в марафоне сделало его серебряным медалистом. Но ты же понимаешь, что он боролся за золото, но проиграл. Поражение немцев в финале хоккея сделало их серебряными медалистами, а ведь они могли проиграть теоретически с любым счетом, хоть 10:0. Поэтому стоимость золотой медали - это абсолютная победа, тогда как две других медали - это не победа, это результат. Золото многократно ценнее.
15:07
Andrei676709
Поганые Америкосы говорите без страны хоккеисты выиграли,а чего-же вы нас так боитесь такую страну без флага,гимна засранцы есть ли у вас такие летчики каторые так поступают есть такие болельщики в таком положении приехать и поддержать сборную в таком положении в котором оказалась,мы все плюем вам в лицо,а вашей газетенкой будем задницу подтерать.
14:06
Vittorio-049
Шавки в виде команды сша тявкают. Не а что убогим остаётся делать. Нужно им почитать Крылова Начинать конечно с произведения«Слон и моська»
14:02
kafk
опять таки вот посмотрите на ту же Загитову ей 15 она счастлива с золотом - кто был за байкот игр ? думаете правильно было бы не ехать и лишить ребенка счастья?
13:38
kafk
Есть мнение... Конечно мы блеснули на этой Олимпиаде благодаря беспрецедентному давлению, что там говорить - худший результат за всю историю. Блестяще). Только в угол загнали себя мы сами. И он это отлично понимает. Но врёт... Пока. ------------------------ по поводу худшего результата неправда в ванкувере было хуже..... да там было 3 золота а сейчас 2 , НО и серебра и бронзы в Корее больше а спортсменов на этих играх по общему числу было намного меньше чем там
13:36
karlikf1
Вам не важно, а нам важно. Может и для тех, кто соревнуется "сам за себя", им не важно. Когда родители ведут своих детей в спортивные секции, когда тренеры из детей и юниоров готовят к большому спорту, пускай в полный голос заявляют, а нам, дескать, неважно, под каким флагом мы будем потом соревноваться, на олимпиаде на чемпионатах мира. Просто неважно и всё!
13:32
Есть мнение...
Конечно мы блеснули на этой Олимпиаде благодаря беспрецедентному давлению, что там говорить - худший результат за всю историю. Блестяще). Только в угол загнали себя мы сами. И он это отлично понимает. Но врёт... Пока.
13:25