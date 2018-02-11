Данис Зарипов: "Болею за Мозякина и Кошечкина с такими же эмоциями, будто и я на Олимпиаде"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов пожелал удачи олимпийской сборной России на Играх в Пхенчхане. По словам хоккеиста, он будет особенно переживать за бывших партнеров по магнитогорскому "Металлургу" Сергея Мозякина и Даниса Зарипова.

- Последние три игры пришлось пропустить из-за небольшой травмы, решили не рисковать, не усугублять ее, - цитирует "Бизнес online" Зарипова. - На сегодняшний день идет полноценная подготовка к следующему этапу в чемпионате, занимаюсь вместе со всеми, по максимуму.

– Что можете пожелать сборной России на Олимпиаде?

– Хорошей игры, конечно, добраться до финала. показать правильную игру и победить.

– Рады за Сергея Мозякина?

– Да, очень рад и за Мозякина, и за Василия Кошечкина. Это люди, которым не удавалось попадать в состав на Олимпийские игры. Сегодня они там, буду болеть и переживать за них с такими же эмоциями, как будто и я там.

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