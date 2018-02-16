Дацюк - в десятке лучших ассистентов в истории Олимпиад

Павел Дацюк, сделав две голевых передачи в матче против сборной Словении, попал в десятку лучших ассистентов в истории Олимпиад. У нападающего СКА 17 голевых передач - столько же, сколько у Сергея Макарова и чеха Роберта Ланга. Отметим, что у лучших хоккеистов по этому показателю - Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и Саку Койву - 21 голевой пас. У Дацюка есть хорошие шансы улучшить свой результат, хотя многое будет зависеть от того, как далеко сборная России пройдет в турнире. (Алексей МОРОЗ)
Лучшие ассистенты в истории Олимпийских игр*
|
Игрок
|
Команда
|
И
|
П
|
1. Валерий ХАРЛАМОВ
|
СССР
|
17
|
21
|
2. Вячеслав ФЕТИСОВ
|
СССР
|
22
|
21
|
3. Саку КОЙВУ
|
Финляндия
|
28
|
21
|
4. Матс НЭСЛУНД
|
Швеция
|
23
|
19
|
5. Тему СЕЛЯННЕ
|
Финляндия
|
37
|
19
|
6. Петер ФОРСБЕРГ
|
Швеция
|
22
|
18
|
7. Раймо ХЕЛМИНЕН
|
Финляндия
|
39
|
18
|
8. Сергей МАКАРОВ
|
СССР
|
22
|
17
|
9. Павел ДАЦЮК
|
Россия
|
25
|
17
|
10. Роберт ЛАНГ
|
Чехия
|
26
|
17
* После 1928 года
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Дац америкосов любит. правда не ассистировать, а забивать
19:35 16 февраля