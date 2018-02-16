Дацюк - в десятке лучших ассистентов в истории Олимпиад

Павел Дацюк, сделав две голевых передачи в матче против сборной Словении, попал в десятку лучших ассистентов в истории Олимпиад. У нападающего СКА 17 голевых передач - столько же, сколько у Сергея Макарова и чеха Роберта Ланга. Отметим, что у лучших хоккеистов по этому показателю - Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и Саку Койву - 21 голевой пас. У Дацюка есть хорошие шансы улучшить свой результат, хотя многое будет зависеть от того, как далеко сборная России пройдет в турнире. (Алексей МОРОЗ)

Лучшие ассистенты в истории Олимпийских игр*

Игрок Команда И П 1. Валерий ХАРЛАМОВ СССР 17 21 2. Вячеслав ФЕТИСОВ СССР 22 21 3. Саку КОЙВУ Финляндия 28 21 4. Матс НЭСЛУНД Швеция 23 19 5. Тему СЕЛЯННЕ Финляндия 37 19 6. Петер ФОРСБЕРГ Швеция 22 18 7. Раймо ХЕЛМИНЕН Финляндия 39 18 8. Сергей МАКАРОВ СССР 22 17 9. Павел ДАЦЮК Россия 25 17 10. Роберт ЛАНГ Чехия 26 17

* После 1928 года