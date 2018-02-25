Дацюк - седьмой россиянин, вошедший в "Тройной золотой клуб"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк стал седьмым представителем России/СССР, кто вошел в "Тройной золотой клуб" – выиграл золото Олимпиады и чемпионата мира, а также завоевал Кубок Стэнли.
Последним, кому это удалось, был Владимир Малахов, который стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ еще в 1992 года на Играх в Альбервиле и выиграл Кубок Стэнли в 2000 году в составе "Нью-Джерси".
Также в "Тройной золотой клуб" входят россияне Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Александр Могильный. Всего же в клуб входят 28 хоккеистов – 10 канадцев, 9 шведов, 7 россиян и 2 чеха.
Напомним, что сегодня сборная России, за которую играл Дацюк, в финале Олимпиады в Пхенчхане обыграла команду Германии в овертайме со счетом 4:3. 39-летний нападающий стал чемпионом мира в 2012 году, а Кубок Стэнли завоевал в составе "Детройта" в 2002 и 2008 годах.
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Вячеслав Фетисов
- Нью-Джерси Дэвилз
- Сборная Германии (Хоккей)
- Владимир Малахов
- Детройт Ред Уингз
- Павел Дацюк
- Игорь Ларионов (хоккей)
- Алексей Гусаров
- Александр Могильный
- Валерий Каменский
ярус73
В каждом матче было видно что Паша по праву был выбран КАПИТАНОМ.Боролся за каждую шайбу до конца и его возноградил спортивный бог по заслугам.Молодчик,спасибо тебе за победу, здоровья тебе.
15:34
Антон Шипулин гений биатлона
.BattleFish. Это самый главный результат всей Олимпиады для россиян, ну и второе это кто сильнее Загитова или Медведева! ================================================ И кто?
13:59
fifa_guru
Знарку до Тройного Золотого клуба осталось Кубок Стэнли всего лишь выиграть ))
11:09
fifa_guru
NF абсолютно верно. игрок не нашей более низшей эпохи спортсменов, а еще той где играли буре, федоров, ягр и т.д.
11:09
NF
Единственный, кого язык упорно не позволяет назвать белофлажником, ибо вся карьера этого гения на льду - сама по себе золотая медаль. И понимаешь, что после него - выжженная земля, ибо хоккей в стране деградировал, и больше таких гениев, которых штамповал Советский Союз, не появится. Не при этом режиме. И потому Дацюк единственный, кто заслужил уважения. Остальные остаются белофлажниками до костей...
11:05
fifa_guru
Damir73 А Войнов чё Чемпионом мира разве не был? // еще нет. за кубок стэнли тогда играл в 2014. в такой же ситуации Ричардс и Даути)) а еще Гецлаф..
11:04
Упёртый русский
Дац - просто красава! Заслужил и всей карьерой, и сегодняшней игрой! Хотя, при третьем немецком голе неудачно сложилось, я уж думал, как же несправедливо.........
10:56
Damir73
А Войнов чё Чемпионом мира разве не был?
10:54
Gogy
он-самый великий! У кого в мире ещё кубок Гагарина?
10:54
mlee
золотые руки
10:40
kauperwood37
Дацюк самый заслуженный, может только Ларионов на том же уровне
10:39
bezik
Надеюсь после этого сезона Павел на годик в Автомобилист и там завершит.
10:39
mallwen
Волшебник и легенда.
10:38
McLarenfan
Спасибо всей команде!! Но отдельно низкий поклон нашему Волшебнику - Павлу Дацюку!!!!
10:36
snn_nik
Красава! Бился от начала до конца!
10:36
bezik
Войнов следующий?
10:35
.BattleFish.
Это самый главный результат всей Олимпиады для россиян, ну и второе это кто сильнее Загитова или Медведева!
10:34
fifa_guru
Браво! Волшебник! от давления двух немцев все время выходил сухим! буду скучать ((
10:33