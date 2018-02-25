10:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Дацюк - седьмой россиянин, вошедший в "Тройной золотой клуб"

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Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк стал седьмым представителем России/СССР, кто вошел в "Тройной золотой клуб" – выиграл золото Олимпиады и чемпионата мира, а также завоевал Кубок Стэнли.

 
Сегодня. Пхенчхан. Россия - Германия - 4:3 ОТ. Радость российских хоккеистов.Золотые! Россия выиграла в чудо-финале

Последним, кому это удалось, был Владимир Малахов, который стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ еще в 1992 года на Играх в Альбервиле и выиграл Кубок Стэнли в 2000 году в составе "Нью-Джерси".

Также в "Тройной золотой клуб" входят россияне Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Александр Могильный. Всего же в клуб входят 28 хоккеистов – 10 канадцев, 9 шведов, 7 россиян и 2 чеха.

Напомним, что сегодня сборная России, за которую играл Дацюк, в финале Олимпиады в Пхенчхане обыграла команду Германии в овертайме со счетом 4:3. 39-летний нападающий стал чемпионом мира в 2012 году, а Кубок Стэнли завоевал в составе "Детройта" в 2002 и 2008 годах.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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ярус73

В каждом матче было видно что Паша по праву был выбран КАПИТАНОМ.Боролся за каждую шайбу до конца и его возноградил спортивный бог по заслугам.Молодчик,спасибо тебе за победу, здоровья тебе.

15:34

Антон Шипулин гений биатлона

.BattleFish. Это самый главный результат всей Олимпиады для россиян, ну и второе это кто сильнее Загитова или Медведева! ================================================ И кто?

13:59

fifa_guru

Знарку до Тройного Золотого клуба осталось Кубок Стэнли всего лишь выиграть ))

11:09

fifa_guru

NF абсолютно верно. игрок не нашей более низшей эпохи спортсменов, а еще той где играли буре, федоров, ягр и т.д.

11:09

NF

Единственный, кого язык упорно не позволяет назвать белофлажником, ибо вся карьера этого гения на льду - сама по себе золотая медаль. И понимаешь, что после него - выжженная земля, ибо хоккей в стране деградировал, и больше таких гениев, которых штамповал Советский Союз, не появится. Не при этом режиме. И потому Дацюк единственный, кто заслужил уважения. Остальные остаются белофлажниками до костей...

11:05

fifa_guru

Damir73 А Войнов чё Чемпионом мира разве не был? // еще нет. за кубок стэнли тогда играл в 2014. в такой же ситуации Ричардс и Даути)) а еще Гецлаф..

11:04

Упёртый русский

Дац - просто красава! Заслужил и всей карьерой, и сегодняшней игрой! Хотя, при третьем немецком голе неудачно сложилось, я уж думал, как же несправедливо.........

10:56

Damir73

А Войнов чё Чемпионом мира разве не был?

10:54

Gogy

он-самый великий! У кого в мире ещё кубок Гагарина?

10:54

mlee

золотые руки

10:40

kauperwood37

Дацюк самый заслуженный, может только Ларионов на том же уровне

10:39

bezik

Надеюсь после этого сезона Павел на годик в Автомобилист и там завершит.

10:39

mallwen

Волшебник и легенда.

10:38

McLarenfan

Спасибо всей команде!! Но отдельно низкий поклон нашему Волшебнику - Павлу Дацюку!!!!

10:36

snn_nik

Красава! Бился от начала до конца!

10:36

bezik

Войнов следующий?

10:35

.BattleFish.

Это самый главный результат всей Олимпиады для россиян, ну и второе это кто сильнее Загитова или Медведева!

10:34

fifa_guru

Браво! Волшебник! от давления двух немцев все время выходил сухим! буду скучать ((

10:33

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!