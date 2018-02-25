Дацюк - седьмой россиянин, вошедший в "Тройной золотой клуб"

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк стал седьмым представителем России/СССР, кто вошел в "Тройной золотой клуб" – выиграл золото Олимпиады и чемпионата мира, а также завоевал Кубок Стэнли.

Последним, кому это удалось, был Владимир Малахов, который стал олимпийским чемпионом в составе сборной СНГ еще в 1992 года на Играх в Альбервиле и выиграл Кубок Стэнли в 2000 году в составе "Нью-Джерси".

Также в "Тройной золотой клуб" входят россияне Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Александр Могильный. Всего же в клуб входят 28 хоккеистов – 10 канадцев, 9 шведов, 7 россиян и 2 чеха.

Напомним, что сегодня сборная России, за которую играл Дацюк, в финале Олимпиады в Пхенчхане обыграла команду Германии в овертайме со счетом 4:3. 39-летний нападающий стал чемпионом мира в 2012 году, а Кубок Стэнли завоевал в составе "Детройта" в 2002 и 2008 годах.