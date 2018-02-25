11:43 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Дацюк получил значок "Тройного золотого клуба". Фото

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Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк после финала Олимпиада в Пхенчхане из рук президента ИИХФ Рене Фазеля получил значок "Тройного золотого клуба". 39-летний форвард стал седьмым россиянином, кому удалось выиграть золото Олимпиады и чемпионата мира, а также завоевать Кубок Стэнли.

Напомним, что сегодня сборная России, за которую играл Дацюк, в финале Игр-2018 обыграла команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Дацюк стал чемпионом мира в 2012 году, а Кубок Стэнли завоевал в составе "Детройта" в 2002 и 2008 годах.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Сибиряк.1974.СМ

Спасибо, Волшебник!

12:32

tochik

Спасибо, ПАША! Без ТЕБЯ не было бы этого золота!

12:07

fanat10

Пав, поздравляю!!

12:05

Lars Berger

Да, но Павел еще не стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Автомобилиста"...)

12:01

Lars Berger

Лучший.

12:00

ros

при всем уважении к нхл и их чсв, надо вводить клуб золотого покера.

11:59

palach-kabana

Он уже выиграл Кубок Гагарина.

11:59

Fedor062

А разве он кубок Гагарина не выиграл?

11:57

Andersen2

А ведь он может еще и КХЛ выиграть.

11:50

ПЕНТУРИККИО

Паша, ты лучший!

11:48

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