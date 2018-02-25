Дацюк получил значок "Тройного золотого клуба". Фото

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк после финала Олимпиада в Пхенчхане из рук президента ИИХФ Рене Фазеля получил значок "Тройного золотого клуба". 39-летний форвард стал седьмым россиянином, кому удалось выиграть золото Олимпиады и чемпионата мира, а также завоевать Кубок Стэнли.

Напомним, что сегодня сборная России, за которую играл Дацюк, в финале Игр-2018 обыграла команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Дацюк стал чемпионом мира в 2012 году, а Кубок Стэнли завоевал в составе "Детройта" в 2002 и 2008 годах.