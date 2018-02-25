Дацюк получил значок "Тройного золотого клуба". Фото

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк после финала Олимпиада в Пхенчхане из рук президента ИИХФ Рене Фазеля получил значок "Тройного золотого клуба". 39-летний форвард стал седьмым россиянином, кому удалось выиграть золото Олимпиады и чемпионата мира, а также завоевать Кубок Стэнли.
Напомним, что сегодня сборная России, за которую играл Дацюк, в финале Игр-2018 обыграла команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Дацюк стал чемпионом мира в 2012 году, а Кубок Стэнли завоевал в составе "Детройта" в 2002 и 2008 годах.
Президент @IIHFHockey Рене Фазель вручил значок новоиспеченному члену Тройного золотого клуба Павлу Дацюку сразу после победы в финальном матче Олимпиады.#РоссияВМоемСердце #ОИ2018 #RedMachine pic.twitter.com/nmr8ECCirw– Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
Сибиряк.1974.СМ
Спасибо, Волшебник!
12:32
tochik
Спасибо, ПАША! Без ТЕБЯ не было бы этого золота!
12:07
fanat10
Пав, поздравляю!!
12:05
Lars Berger
Да, но Павел еще не стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе "Автомобилиста"...)
12:01
Lars Berger
Лучший.
12:00
ros
при всем уважении к нхл и их чсв, надо вводить клуб золотого покера.
11:59
palach-kabana
Он уже выиграл Кубок Гагарина.
11:59
Fedor062
А разве он кубок Гагарина не выиграл?
11:57
Andersen2
А ведь он может еще и КХЛ выиграть.
11:50
ПЕНТУРИККИО
Паша, ты лучший!
11:48