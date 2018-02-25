Дацюк и Ковальчук установили рекорд по количеству матчей россиян на Олимпийских играх

Нападающие сборной России Павел Дацюк и Илья Ковальчук в матче с Германией в 29-й раз вышли на лед на Олимпийских играх. Для игроков эта Олимпиада шестая по счету. В 2002-м году оба провели по 6 игр, в 2006-м - по 8, в 2010-м - по 4, в 2014-м - по 5, в 2018 - по 6.

Тем самым Дацюк и Ковальчук побили достижение среди российских игроков Дарюса Каспарайтиса, который провел 28 матчей на четырех Олимпиадах - 1992, 1998, 2002, 2006. Рекорд по количеству матче на Играх принадлежит экс-форварду сборной Финляндии Раймо Хелминену, который отыграл 39 матчей.

Напомним, что в финале хоккейного олимпийского турнира встречаются сборные России и Германии. "СЭ" ведет трансляцию этой игры.