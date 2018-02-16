Дацюк и Ковальчук побили рекорд по матчам за сборную России на Олимпиаде

Нападающие сборной России Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству матчей за команду на Олимпиадах. Форварды вышли на лед в матче группового турнира Игр-2018 против Словении (8:2), на счету обоих стало по 25 игр, на 1 больше, чем у завершившего карьеру Сергея Гончара.

В игре со словенцами Ковальчук сделал дубль и отдал голевой пас, а Дацюк отметился двумя голевыми передачами.

Оба хоккеиста приняли участие в Олимпиадах-2002, 2006, 2010 и 2014. На Играх 2002 года россияне завоевали бронзу.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь