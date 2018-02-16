18:08 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Дацюк и Ковальчук побили рекорд по матчам за сборную России на Олимпиаде

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Нападающие сборной России Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили рекорд по количеству матчей за команду на Олимпиадах. Форварды вышли на лед в матче группового турнира Игр-2018 против Словении (8:2), на счету обоих стало по 25 игр, на 1 больше, чем у завершившего карьеру Сергея Гончара

В игре со словенцами Ковальчук сделал дубль и отдал голевой пас, а Дацюк отметился двумя голевыми передачами.

Оба хоккеиста приняли участие в Олимпиадах-2002, 2006, 2010 и 2014. На Играх 2002 года россияне завоевали бронзу.

 Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bolelschik.volga34

Это тот случай, когда количество не переходит в качество.

18:57 16 февраля

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