Дацюк и Ковальчук не дотянулись до рекордов Олимпиад

В матчах против Чехии и Германии Павел Дацюк сделал по одной голевой передаче и не сумел выйти на первое место в списке главных распасовщиков в истории Игр. Участник пяти Олимпиад сравнялся по числу ассистентских баллов с Валерием Харламовым, Вячеславом Фетисовым и Саку Койву, но уступает из-за большего количества проведенных игр.
Лучшие ассистенты в истории Олимпийских игр
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Передачи
|
Ср.
|
Валерий ХАРЛАМОВ
|
СССР
|
18
|
21
|
1,17
|
Вячеслав ФЕТИСОВ
|
СССР
|
22
|
21
|
0,96
|
Саку КОЙВУ
|
Финляндия
|
28
|
21
|
0,75
|
Павел ДАЦЮК
|
Россия
|
29
|
21
|
0,72
|
Матс НЭСЛУНД
|
Швеция
|
23
|
19
|
0,83
|
Теему СЕЛЯННЕ
|
Финляндия
|
37
|
19
|
0,51
Илья Ковальчук был близок к установлению другого рекорда. Лучший бомбардир сборной на Олимпиадах заработал четыре минуты штрафа в полуфинале и поднялся на вторую строчку среди главных грубиянов в истории турнира. На скамейке штрафников он провел 51 минуту, в то время как рекордсмен – Эрих Гольдманн – был наказан 54 минутами. В финале форвард СКА держался максимально корректно и оболадателем спорного достижения не стал. (Кирилл БУРДАКОВ)
Главные грубияны в истории Олимпийских игр
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Штраф
|
Эрих ГОЛЬДМАНН
|
Германия
|
11
|
54
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Россия
|
29
|
51
|
Яркко РУУТУ
|
Финляндия
|
18
|
49
|
Пауль АМБРОС
|
Германия
|
22
|
48
|
Даниэль КУНЦЕ
|
Германия
|
10
|
45
|
Удо КИССЛИНГ
|
ФРГ
|
33
|
44
gibson
Врядли они сильно расстроились:-)
15:59