Дацюк и Ковальчук не дотянулись до рекордов Олимпиад

В матчах против Чехии и Германии Павел Дацюк сделал по одной голевой передаче и не сумел выйти на первое место в списке главных распасовщиков в истории Игр. Участник пяти Олимпиад сравнялся по числу ассистентских баллов с Валерием Харламовым, Вячеславом Фетисовым и Саку Койву, но уступает из-за большего количества проведенных игр.

Лучшие ассистенты в истории Олимпийских игр

Игрок Команда Матчи Передачи Ср. Валерий ХАРЛАМОВ СССР 18 21 1,17 Вячеслав ФЕТИСОВ СССР 22 21 0,96 Саку КОЙВУ Финляндия 28 21 0,75 Павел ДАЦЮК Россия 29 21 0,72 Матс НЭСЛУНД Швеция 23 19 0,83 Теему СЕЛЯННЕ Финляндия 37 19 0,51

Илья Ковальчук был близок к установлению другого рекорда. Лучший бомбардир сборной на Олимпиадах заработал четыре минуты штрафа в полуфинале и поднялся на вторую строчку среди главных грубиянов в истории турнира. На скамейке штрафников он провел 51 минуту, в то время как рекордсмен – Эрих Гольдманн – был наказан 54 минутами. В финале форвард СКА держался максимально корректно и оболадателем спорного достижения не стал. (Кирилл БУРДАКОВ)

Главные грубияны в истории Олимпийских игр