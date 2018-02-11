Член МОК предлагает вручить объединенной сборной Кореи Нобелевскую премию мира

Член исполкома МОК, четырехкратная чемпионка мира по хоккею и олимпийская чемпионка Анжела Руггьеро предложила вручить Нобелевскую премию мира олимпийской сборной объединенной Кореи. Напомним, что КНДР и Корея выставили на Игры в Пхенчхане единую женскую команду, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами с момента разделения в 1953 году.

- Я бы очень хотела, чтобы команда получила Нобелевскую премию мира, - цитирует Reuters 38-летнюю американку. - Нужно отметить шаг, на который они пошли.

Единая сборная Кореи в дебютном матче олимпийского хоккейного турнира была разгромлена Швейцарией (0:8).