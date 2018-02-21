Чехия по буллитам обыграла США на Олимпиаде

Сборная Чехии в серии послематчевых буллитов обыграла США в матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира - 3:2.
В полуфинале Олимпиады чехи встретятся с победителем пары Россия – Норвегия, которая начнет встречу 21 февраля в 10.40 по московскому времени.
Олимпиада-2018
Хоккей
Мужчины
1/4 финала
Чехия – США – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Донато – 5 (Терри), 6:20 – 0:1. Коларж – 1 (Коварж), 15:12 – 1:1. Кундратек – 1 (Ружичка, Мозик), 28:14 – 2:1. Слэйтер – 1 (мен., О`Нилл), 30:23 – 2:2.
Победный буллит: Коукал.
Вратари: Францоуз – Запольски.
Штраф: 10 – 8.
Броски: 28 (9+8+9+2) – 20 (7+6+4+3).
Судьи: Гуен, Олунд.
21 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
Онлайн-трансляция матча Россия - Норвегия - здесь //
Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь
Электросталец
веселый-Ванга, что теперь с чехонте будет?
12:56
Czechplayer
По поводу предстоящего полуфинала, конечно шансы России выше. Чехам, как и всем командам здесь, не хватает атакующей мощи, мастерства в атаке. Более менее ситуация у России, где есть мастера, которые легко могли быть на ведущих ролях в НХЛ, плюс сыгранность, благодаря админресурсу. Шансы у чехов есть при объективном судействе, если Францоуз будет как всегда хорош, ну и немного удачи не помешает.
12:39
Czechplayer
Бессеберг в биатлоне, Фазель в хоккее и им подобные - убирайтесь уже, хватит уничтожать спорт.
12:34
Czechplayer
Тяжелая игра, после 3-х побед и 1-го места в группе хотелось бы более легкого соперника по 1/4. Францоуз просто молодец. В который раз не могу обойти тему судейства. Это просто отвратительно. Когда уже этот стоматолог со своей ангажированной бандой сгинет. Просто позор мирового хоккея, что подобное судейство на каждом турнире, кроме тех, где работают арбитры НХЛ.
12:33
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Ну какого развития, ты чего? Только помощи. И борьбы. На другое денег не дадут. Потому что в итоге все равно либо недоразвитие получится, либо переразвитие. А вот на борьбу с либерастами народ деньги понесет. Серж последнюю копейку отдаст. Или "Фонд защиты "Спартака" от еврокубков". Тут вообще миллионами пахнет.
11:16
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Лучше уж программу какого-нить развития разработать. Как Препод. И под неё бюджет выделенный освоить. За фонд могут лицо набить.
11:06
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Я новый организую. В этот денег никто не несет. А в новый точно понесут.
10:51
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Ты чо фондами расбрасываешься, царская твоя морда?
10:43
Бу-га-га!
GerychZ ________ Ты не в тренде, Амфитаминыч!))) Если уж Ливерпуль в Лондоне © квартирует, чё ж Селтику в Дублине не потусоваться?))
10:41
Thomas_Boy_
GerychZ __________ Фонд я тебе хоть сейчас отдам! Умаялся я с ним.
10:38
GerychZ ✯
Бу-га-га! - Географ глобус пропил? ) Ты еще и в футбольной географии лошара, Савелич..))
10:38
Бу-га-га!
Странно, Чмока где-то рядом ведь ползает, а поздравлять пиндосов не заходит.
10:36
GerychZ ✯
Thomas_Boy_ - Смотри давай, не скупись, а-то как бы потом Фонд отчехлять не пришлось..))
10:36
Бу-га-га!
GerychZ ________ Ты с этим, как его чОрта, с Дублином, штоле, не попутал? ))) Где там у нас кельты квартируют?)) "Как обычно", ёптя.)))
10:32
ярус73
Баб буду сотреть .Может бронзу возьмут.
10:32
Thomas_Boy_
GerychZ __________ Если только не очень большой... Мне еще Фонд поднимать надо.
10:31
GerychZ ✯
Бу-га-га! - Не, завтра разведу, если обгадитесь (как обычно) сёдня вечером..))
10:29
GerychZ ✯
Thomas_Boy_ - Ну вот, можешь же когда захочешь..)) Мне процент не забудь потом отчехлить, за идею..)
10:28
Бу-га-га!
GerychZ ________ Ты чё срач разводишь?
10:26
Thomas_Boy_
GerychZ __________ А что, голую жопу пиндосам уже кто-то в эфире показывал? И на фото Порошенко сцал?
10:25
GerychZ ✯
Thomas_Boy_ - Это будет банально. Что бы знать о них всю правду достаточно просто читать их ежедневные новости... Да и зобито всё уже на тех передачах другими рассказчиками, а потому нужно придумать что-то новое, свежее, креативное, камингаутное..))
10:23
Thomas_Boy_
GerychZ ___________ Конечно смотрю. Я же Патриот. Может, скоро пригласят на съемки даже. Ох, расскажу всю правду о гнусном западе и каклах!
10:17
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ У Препода всегда толковые идеи, хоть он и про_во_ка_тор. Только при его умелом руководстве мы состав сборной получим как бы на 90% из татар.
10:15
GerychZ ✯
Thomas_Boy_ - Ну ты же смотришь, значит есть спрос на такие передачи..)) Спрос рождает предложение, всё по законам капиталистического мироустройства..)
10:14
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Преподаватель очухался, и сразу нАчал идеями фонтанировать.
10:12
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ А кто такое дельное предложение внес?
10:10
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Я вообще-то в Пхеньчхане важным делом занимаюсь. Видишь, одна золотая медаль почти есть. Сегодня еще какеисты норгов обыграют - отвечаю!
10:10
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Пока ты где-то шарился, поступили великолепные предложения по Рабкрину. Оказывается, Фуркад не француз, и в связи с этим открывшимся обстоятельством, нам необходимо формировать сборную из представителей титульной национальности, и одновремённо же - по национальному и спортивному принципу. Вот!
10:04
Thomas_Boy_
GerychZ ____________ Там кроме этого господина было еще много разных господ.) И вообще на РТВ все больше таких передач.
10:03
Весёлый®
гугнявые пиндосы напоминают боксёра, который после проигрыша шамкал расквашенным ртом: "а чё он тренировался!.."))
10:03