Чехия по буллитам обыграла США на Олимпиаде

Сборная Чехии в серии послематчевых буллитов обыграла США в матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира - 3:2.

В полуфинале Олимпиады чехи встретятся с победителем пары Россия – Норвегия, которая начнет встречу 21 февраля в 10.40 по московскому времени.

Олимпиада-2018

Хоккей

Мужчины

1/4 финала

Чехия – США – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Донато – 5 (Терри), 6:20 – 0:1. Коларж – 1 (Коварж), 15:12 – 1:1. Кундратек – 1 (Ружичка, Мозик), 28:14 – 2:1. Слэйтер – 1 (мен., О`Нилл), 30:23 – 2:2.

Победный буллит: Коукал.

Вратари: Францоуз – Запольски.

Штраф: 10 – 8.

Броски: 28 (9+8+9+2) – 20 (7+6+4+3).

Судьи: Гуен, Олунд.

21 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Онлайн-трансляция матча Россия - Норвегия - здесь //

​Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь