Чехи по буллитам обыграли канадцев на Олимпиаде

Сборная Чехии обыграла Канаду (3:2 Б) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018. Победу европейцам принес точный бросок Яна Коваржа.

В следующем матче чехи сыграют с Кореей, а канадцы встретятся со Швейцарией.

После двух туров Чехия занимает первое место в группе А (5 очков), на второй строчке располагается Канада (4). Корея и Швейцария провели по одному матчу, потерпев поражения. Команды занимают третье и четвертое места соответственно.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа A

Канада - Чехия - 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рэймонд - 1 (бол., Вей, Граньяни), 1:13 - 1:0. Кубалик - 1, 6:52 - 1:1. Бурк - 3 (бол., Норо, Брюле), 13:30 - 2:1. Йордан - 1 (Бирнер, Горак), 20:25 - 2:2.

Победный буллит: Коварж.

Вратари: Скривенс - Францоуз.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 33 (12+11+7+3) - 20 (6+5+6+3).

Судьи: Гофман, Салонен.

17 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь