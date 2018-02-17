Чехи по буллитам обыграли канадцев на Олимпиаде

Сборная Чехии обыграла Канаду (3:2 Б) в матче группового турнира на Олимпиаде-2018. Победу европейцам принес точный бросок Яна Коваржа.
В следующем матче чехи сыграют с Кореей, а канадцы встретятся со Швейцарией.
После двух туров Чехия занимает первое место в группе А (5 очков), на второй строчке располагается Канада (4). Корея и Швейцария провели по одному матчу, потерпев поражения. Команды занимают третье и четвертое места соответственно.
Хоккей
Олимпийские игры
Группа A
Канада - Чехия - 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Рэймонд - 1 (бол., Вей, Граньяни), 1:13 - 1:0. Кубалик - 1, 6:52 - 1:1. Бурк - 3 (бол., Норо, Брюле), 13:30 - 2:1. Йордан - 1 (Бирнер, Горак), 20:25 - 2:2.
Победный буллит: Коварж.
Вратари: Скривенс - Францоуз.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 33 (12+11+7+3) - 20 (6+5+6+3).
Судьи: Гофман, Салонен.
17 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Олимпиада
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Ян Коварж
- Сборная Кореи (Хоккей)
gibson
Ожидаемо не стали усердствовать когда счет стал 2:2. Тоже самое ожидает сегодня в исполнении финнов и шведов. Мы со второго места в 1/4 финала 100% не попадем. Нужно ждать подвигов от словенцев...
11:11
Duke of York
Наоборот, Чехия играет с Швейцарией, а Канада с Кореей.
09:44
Czechplayer
Судейство конечно просто ужас. Я понимаю, чехи фазёля не кормят, но это уже начинает надоедать. А так с победой.
09:43
Санитар леса
Чехи с канадцами вряд ли могли о чем-то договориться. Вот шведы с финнами да.
09:19
fifa_guru
Договорняк, не иначе.
08:52