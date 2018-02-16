Брызгалов рассказал, что будет, если сборная России не выиграет на Олимпиаде

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассказал о последствиях в случае неудачи российской хоккейной команды на Олимпиаде.

– Если сборная России проиграет на Олимпиаде, Знарка нужно увольнять?

– Я не знаю. Проиграют – и что? Первый раз, что ли. Выиграли – молодцы, порадовались три-четыре дня, и что дальше? Жизнь как-то у людей изменится? Продукты подешевеют? Зарплата поднимется?

– А какие еще могут быть последствия?

– Никаких и не будет. У нас в стране ничего не меняется. Выйдут – поорут, выпьют, погуляют, Через два-три дня вернутся к своим будням. Будут ворчать о нелюбимой работе и низкой зарплате. И что? (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова