Брызгалов рассказал, что будет, если сборная России не выиграет на Олимпиаде

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассказал о последствиях в случае неудачи российской хоккейной команды на Олимпиаде.
– Если сборная России проиграет на Олимпиаде, Знарка нужно увольнять?
– Я не знаю. Проиграют – и что? Первый раз, что ли. Выиграли – молодцы, порадовались три-четыре дня, и что дальше? Жизнь как-то у людей изменится? Продукты подешевеют? Зарплата поднимется?
– А какие еще могут быть последствия?
– Никаких и не будет. У нас в стране ничего не меняется. Выйдут – поорут, выпьют, погуляют, Через два-три дня вернутся к своим будням. Будут ворчать о нелюбимой работе и низкой зарплате. И что? (Игорь ЕРОНКО)
ozozolio
Что?
12:15
ozozolio
то он сказал не так?
12:14
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Брызгалов постепенно превращается в Каспарова))) глядишь скоро с печеньками в Киев полетит)))
12:10
Мальчиш-Кибальчиш
Всё так и есть...только у Брыза такой же рудимент тянется.
12:00
Lennon
Клоун, Ильюша, хватит набивать себе рейтинг! Вот Хаби помню! А этого клоуна уже забывать стал!
11:57
xcb
Это понятно презрение Брызга... Конечно мне по...фиг на него... Он клоун развекающий плебс...
11:54
alex160554
Илья Брызгалов - молодец!!! По сравнению с интервьюерами
11:54