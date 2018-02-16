11:25 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Брызгалов рассказал, что будет, если сборная России не выиграет на Олимпиаде

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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассказал о последствиях в случае неудачи российской хоккейной команды на Олимпиаде.

– Если сборная России проиграет на Олимпиаде, Знарка нужно увольнять?

– Я не знаю. Проиграют – и что? Первый раз, что ли. Выиграли – молодцы, порадовались три-четыре дня, и что дальше? Жизнь как-то у людей изменится? Продукты подешевеют? Зарплата поднимется?

– А какие еще могут быть последствия?

– Никаких и не будет. У нас в стране ничего не меняется. Выйдут – поорут, выпьют, погуляют, Через два-три дня вернутся к своим будням. Будут ворчать о нелюбимой работе и низкой зарплате. И что? (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Ильи Брызгалова

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ozozolio

Что?

12:15

ozozolio

то он сказал не так?

12:14

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Брызгалов постепенно превращается в Каспарова))) глядишь скоро с печеньками в Киев полетит)))

12:10

Мальчиш-Кибальчиш

Всё так и есть...только у Брыза такой же рудимент тянется.

12:00

Lennon

Клоун, Ильюша, хватит набивать себе рейтинг! Вот Хаби помню! А этого клоуна уже забывать стал!

11:57

xcb

Это понятно презрение Брызга... Конечно мне по...фиг на него... Он клоун развекающий плебс...

11:54

alex160554

Илья Брызгалов - молодец!!! По сравнению с интервьюерами

11:54

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