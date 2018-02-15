Брюс Будро – Овечкину: "Я думал ты поехал на Олимпиаду!"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро своеобразно поприветствовал капитана "Вашингтона" Александра Овечкина перед утренней раскаткой команды. Напомним, что Будро тренировал "Кэпиталз" с 2007 по 2012 год. В ночь на пятницу "Уайлд" примет "Кэпс" в матче регулярного чемпионата.

– Я думал, что ты поехал на Олимпиаду! – приводит слова Будро в своем Твиттере журналист Крис Лонг.

Напомним, что Овечкин было недоволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры, и заявлял, что поедет туда самостоятельно. Позже он от этой идеи отказался.