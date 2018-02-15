Брюс Будро – Овечкину: "Я думал ты поехал на Олимпиаду!"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро своеобразно поприветствовал капитана "Вашингтона" Александра Овечкина перед утренней раскаткой команды. Напомним, что Будро тренировал "Кэпиталз" с 2007 по 2012 год. В ночь на пятницу "Уайлд" примет "Кэпс" в матче регулярного чемпионата.
– Я думал, что ты поехал на Олимпиаду! – приводит слова Будро в своем Твиттере журналист Крис Лонг.
Напомним, что Овечкин было недоволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры, и заявлял, что поедет туда самостоятельно. Позже он от этой идеи отказался.
rusfed 2.0
Ггг
00:02
igogohruhru
Овечкин - Будру: Я думал ты - в Анахайме
23:27 15 февраля
onlyspartak
Ови, оформи покер Будро, тоже ради шутки))
23:18 15 февраля
совва
Напомним, что Овечкин было недоволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры. Было недоволен))) Шевченко чтоли новость публиковал?))
23:14 15 февраля
redgy
Будро ))) Ови, положим ему парочку за троллинг сегодня)
23:04 15 февраля
Andersen32
Овечкин балабол.
22:37 15 февраля
shurikfromkaragay
троль жирный :-))
22:08 15 февраля
shpasic
да, это смешно)) можно было ещё его форму спрятать.
21:49 15 февраля
Весёлый©
Чорт, как же я хохочу.
21:42 15 февраля
Thomas_Boy_
Троллинг самого высокого уровня.
21:40 15 февраля
Джон....Сильвер
Овца за свои слова не отвечает!
21:36 15 февраля