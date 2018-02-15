21:33 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Брюс Будро – Овечкину: "Я думал ты поехал на Олимпиаду!"

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Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро своеобразно поприветствовал капитана "Вашингтона" Александра Овечкина перед утренней раскаткой команды. Напомним, что Будро тренировал "Кэпиталз" с 2007 по 2012 год. В ночь на пятницу "Уайлд" примет "Кэпс" в матче регулярного чемпионата.

– Я думал, что ты поехал на Олимпиаду! – приводит слова Будро в своем Твиттере журналист Крис Лонг.

Напомним, что Овечкин было недоволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры, и заявлял, что поедет туда самостоятельно. Позже он от этой идеи отказался.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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rusfed 2.0

Ггг

00:02

igogohruhru

Овечкин - Будру: Я думал ты - в Анахайме

23:27 15 февраля

onlyspartak

Ови, оформи покер Будро, тоже ради шутки))

23:18 15 февраля

совва

Напомним, что Овечкин было недоволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры. Было недоволен))) Шевченко чтоли новость публиковал?))

23:14 15 февраля

redgy

Будро ))) Ови, положим ему парочку за троллинг сегодня)

23:04 15 февраля

Andersen32

Овечкин балабол.

22:37 15 февраля

shurikfromkaragay

троль жирный :-))

22:08 15 февраля

shpasic

да, это смешно)) можно было ещё его форму спрятать.

21:49 15 февраля

Весёлый©

Чорт, как же я хохочу.

21:42 15 февраля

Thomas_Boy_

Троллинг самого высокого уровня.

21:40 15 февраля

Джон....Сильвер

Овца за свои слова не отвечает!

21:36 15 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!