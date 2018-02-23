Брокс Мацек: "Давление на сборной России в финале хоккейного турнира будет выше, чем на Германии"

Нападающий сборной Германии Брокс Мацек после полуфинала хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против Канады (4:3) отметил, что в команде России собраны быстрые и мастеровитые игроки мирового уровня. Форвард также добавил, что давление на россиянах будет выше, чем на немецких хоккеистов.
– Конечно, нельзя сравнивать, насколько давление на российских хоккеистов будет выше, чем на нас, – цитирует ТАСС Мацека. – Но они профессионалы. В этой команде собраны быстрые и мастеровитые игроки мирового уровня. Мы же постараемся сыграть в свою игру и сделать то же, что и сегодня.
Обыграть Канаду – это великолепное чувство. Для меня в нем нет ничего общего с сожалением. Каких сообщений жду от семьи и друзей из Канады? Только поздравлений.
Напомним, что финал Россия – Германия состоится 25 февраля. Начало – 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
muzsolini
Он по русски говорит? Похоже, просто дословно записали его речь с акцентом. Это явно нерусский человек писал. Ещё и в заголовок вынесли эту безграмотность. Зашибись профессионализм.
19:53 23 февраля
Lars Berger
Брокс Мацек - сообразительный малый...
19:31 23 февраля
dEADj
Поздравляю Германию с хоккейным золотом олимпиады. Наши проиграют.
19:17 23 февраля