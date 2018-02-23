18:55 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Брокс Мацек: "Давление на сборной России в финале хоккейного турнира будет выше, чем на Германии"

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Нападающий сборной Германии Брокс Мацек после полуфинала хоккейного турнира Олимпийских игр-2018 против Канады (4:3) отметил, что в команде России собраны быстрые и мастеровитые игроки мирового уровня. Форвард также добавил, что давление на россиянах будет выше, чем на немецких хоккеистов.

– Конечно, нельзя сравнивать, насколько давление на российских хоккеистов будет выше, чем на нас, – цитирует ТАСС Мацека. – Но они профессионалы. В этой команде собраны быстрые и мастеровитые игроки мирового уровня. Мы же постараемся сыграть в свою игру и сделать то же, что и сегодня.

Обыграть Канаду – это великолепное чувство. Для меня в нем нет ничего общего с сожалением. Каких сообщений жду от семьи и друзей из Канады? Только поздравлений.

Напомним, что финал Россия – Германия состоится 25 февраля. Начало – 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Россия - Германия: кто выиграет хоккейный финал Олимпиады?
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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4984232

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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muzsolini

Он по русски говорит? Похоже, просто дословно записали его речь с акцентом. Это явно нерусский человек писал. Ещё и в заголовок вынесли эту безграмотность. Зашибись профессионализм.

19:53 23 февраля

Lars Berger

Брокс Мацек - сообразительный малый...

19:31 23 февраля

dEADj

Поздравляю Германию с хоккейным золотом олимпиады. Наши проиграют.

19:17 23 февраля

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