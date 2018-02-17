Брайан Джионта: "Надо перезагрузиться и сыграть хороший матч, чтобы выйти в четвертьфинал"

Капитан сборной США Брайан Джионта после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды России (0:4) отметил, что команда должна перезагрузиться и удачно отыграть дополнительную встречу за выход в четвертьфинал.

– Мы должны больше работать, использовать нашу скорость при игре в обороне. Тем не менее, у нас были неплохие моменты, чтобы вернуться в игру и сравнять счет во втором периоде, – цитирует "Р-Спорт" Джионту. – Если бы мы забили пару голов, это была бы совсем иная игра. Надо перезагрузиться и сыграть хороший матч, чтобы выйти в четвертьфинал.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь