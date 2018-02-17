Брайан Джионта: "Надо перезагрузиться и сыграть хороший матч, чтобы выйти в четвертьфинал"

Капитан сборной США Брайан Джионта после матча группового турнира Олимпиады в Пхенчхане против команды России (0:4) отметил, что команда должна перезагрузиться и удачно отыграть дополнительную встречу за выход в четвертьфинал.
– Мы должны больше работать, использовать нашу скорость при игре в обороне. Тем не менее, у нас были неплохие моменты, чтобы вернуться в игру и сравнять счет во втором периоде, – цитирует "Р-Спорт" Джионту. – Если бы мы забили пару голов, это была бы совсем иная игра. Надо перезагрузиться и сыграть хороший матч, чтобы выйти в четвертьфинал.
Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
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https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180217/1132786320.html