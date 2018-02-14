Бранко Радивоевич: "Русские всегда нервничали при равном счете с нами"

– Когда наши сравняли, я понадеялся, что мы сможем взять очки, – заявил Радивоевич. – Два гола забили на контратаке, здорово действовал вратарь, немного удачи – и все получилось.
– Как удалось вытерпеть и забить?
– Всегда когда мы играли с русскими, при равном счете ваши хоккеисты начинали нервничать. У вас много больших мастеров, но наши хорошо блокировали броски. Потом удалось в большинстве забросить третью шайбу и выстояли.
– С чем связываете победу над Россией?
– Канадский тренер наладил свою систему, взял игроков из словацкой лиги. Ребята все поняли. Мы все рады, что получилось.
– Сборная Словакии теперь стала специалистом по российской сборной, не уступая на пяти олимпийских турнирах?
– Конечно, это тяжело для вас, ведь Россия остается главным фаворитом турнира. После поражения давление еще больше возросло. Ничего страшного не произошло, и все только начинается.
– Вас только не хватает в национальной команде.
– (Улыбается) Все так, как должно быть. Уже молодые бегают, и видите, насколько успешно.
Напомним, что Радивоевич выступал за словацкую сборную на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Расписание олимпийского хоккейного турнира // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
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Молодцы,словаки.поздравляю вас с победой! Хорошего пинка под зад дали сытым,зажравшимся котам!
18:34 14 февраля