Бранко Радивоевич: "Русские всегда нервничали при равном счете с нами"

сборной Словакии, "Спартака", "Атланта" и "Нефтехимика" – о матче с Россией (3:2) на олимпийском турнире в Пхенчхане. Бывший нападающий– о матче с Россией (3:2) на олимпийском турнире в Пхенчхане.

– Когда наши сравняли, я понадеялся, что мы сможем взять очки, – заявил Радивоевич. – Два гола забили на контратаке, здорово действовал вратарь, немного удачи – и все получилось.

– Как удалось вытерпеть и забить?

– Всегда когда мы играли с русскими, при равном счете ваши хоккеисты начинали нервничать. У вас много больших мастеров, но наши хорошо блокировали броски. Потом удалось в большинстве забросить третью шайбу и выстояли.

– С чем связываете победу над Россией?

– Канадский тренер наладил свою систему, взял игроков из словацкой лиги. Ребята все поняли. Мы все рады, что получилось.

– Сборная Словакии теперь стала специалистом по российской сборной, не уступая на пяти олимпийских турнирах?

– Конечно, это тяжело для вас, ведь Россия остается главным фаворитом турнира. После поражения давление еще больше возросло. Ничего страшного не произошло, и все только начинается.

– Вас только не хватает в национальной команде.

– (Улыбается) Все так, как должно быть. Уже молодые бегают, и видите, насколько успешно.

Напомним, что Радивоевич выступал за словацкую сборную на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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