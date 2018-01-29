Борис Ротенберг: "На Олимпиаде гимн будет "а капелла". Зато все выучат слова"

Известный российский бизнесмен, глава программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг в интервью "Фонтанке" сказал, что в случае победы сборной России в финале олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане прозвучит гимн страны. По его мнению, на соревнованиях в Корее поклонники российской команды будут исполнять гимн "а капелла".

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

– Увидим ли когда-нибудь русского чемпиона "Формулы-1"?

– Я всегда всем спортсменам что в дзюдо, что в автоспорте, что в хоккее говорю: вы не должны стремиться стать чемпионами. У тебя сегодня есть матч СКА – "Спартак" или ты выходишь на тестовый заезд – для тебя каждая такая встреча должна быть как финальная. Тогда ты и психологически будешь спокоен. Наша ведь главная задача, чтобы гимн сыграли и флаг подняли.

– Ну вот на Олимпиаде с этим будет туго.

– В хоккее, кстати, если они выиграют, будет играть гимн по-любому. Просто они сейчас заранее стремятся к тому, чтобы этого не было. А гимн будет. Будут петь болельщики "а капелла". Зато все выучат слова нашего гимна.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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