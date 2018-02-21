Борис Михайлов: "Надо забыть прошлые матчи на Олимпиаде"

Двукратный олимпийский чемпион и экс-главный тренер сборной России – о матче с Норвегией (6:1) на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Отличный настрой, - отметил Михайлов. – От начала до конца здорово играли и заслуженно победили. Готовимся к следующей игре.

- Россияне не встретили серьезного противодействия в последних трех матчах.

- Нет, встречали. Надо забыть прошлые игры, лично я забыл. Важнее то, что наши выполнили задачу на сегодняшний день и решили все вопросы. Сейчас надо думать, как будем играть против чехов – более ничего. Встречи с ними всегда принципиальные и складываются непросто. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Впервые в полуфинале Олимпиады за 12 лет! Россия разгромила Норвеги

Трансляция матча Россия - Норвегия //

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