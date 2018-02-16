Болельщики сборной России поют, как в консерватории. Смотрите!

Сборную России по хоккею в матче группового турнира Олимпиады-2018​ против команды Словении поддерживает группа поющих фанатов. Они блестяще исполняют "Катюшу", "Дубинушку" и "Смуглянку".

Болельщики сборной России поют, каки консерватории! Класс! Эээй, ухнем pic.twitter.com/qHcP3lNCj6 – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 16 февраля 2018 г.