11:44 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Болельщики сборной России поют, как в консерватории. Смотрите!

Сборную России по хоккею в матче группового турнира Олимпиады-2018​ против команды Словении поддерживает группа поющих фанатов. Они блестяще исполняют "Катюшу", "Дубинушку" и "Смуглянку".

Трансляция матча Россия - Словения // Прямая трансляция Россия – Словения (видео) // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

 

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