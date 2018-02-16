Болельщики сборной России поют, как в консерватории. Смотрите!

Сборную России по хоккею в матче группового турнира Олимпиады-2018 против команды Словении поддерживает группа поющих фанатов. Они блестяще исполняют "Катюшу", "Дубинушку" и "Смуглянку".
Болельщики сборной России поют, каки консерватории! Класс! Эээй, ухнем pic.twitter.com/qHcP3lNCj6– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 16 февраля 2018 г.
Снова хоккей и снова классное исполнение Катюши! #хоккей pic.twitter.com/XQTchxlLyc– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 16 февраля 2018 г.
Трансляция матча Россия - Словения // Прямая трансляция Россия – Словения (видео) // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь